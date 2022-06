Adda se pregătește să-și lanseze propria carte! Detalii exclusive despre proiectul vieții ei: "Las surpriza să mai aștepte" | EXCLUSIV

In articol:

Adda este o cântăreață celebră din România, pe care publicul o îndrăgește extrem de mult. În spatele succesului fabulos din muzică, stau multe cumpene cu care aceasta a trebuit să se lupte de-a lungul timpului.

Adda, prezentă la evenimentul monden al anului

Una dintre ele este o afecțiune de care suferă de foarte mult timp și care, din păcate, nu are leac.

Pandemia a luat sfârșit, iar asta se vede. S-a dat start la distracție, mai ales pentru celebritățile noastre. De curând, vedetele s-au putut bucura de o petrecere exclusivistă mondenă, pregătită special pentru ele. Aici și-au putut etala cele mai colorate ținute pe care le au în garderobă, dar și cele mai scumpe accesorii.

Adda a luat și ea parte la petrecere, însoțită de soțul și fiul ei. WOWbiz.ro a stat de vorbă cu artista și a aflat detalii despre noutățile din viața ei. Astfel, pentru început, Adda recunoaște că se simte bine la petreceri, dar ar alege în locul ei o seară acasă, cu familia ei.

"Bine, mă simt bine. Mă bucur că e cald și că s-a dat drumul la evenimente. Prefer totuși mai mult acasă, pe chill, cu familia, cu popcorn, cu un film bun, dar din când în când e bine să mai și ieși. Așa s-a nimerit ca în seara asta să fiu îmbrăcată în verde, mi-a venit o comandă chiar înainte de eveniment, am și uitat că am comandat compleul ăsta.", a declarat Adda, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Adda se pregătește de prima ei lansare de carte

Adda este o compozitoare desăvârșită, iar se pare că acest lucru a făcut-o să devină și scriitoare. Așadar, cu toții știu că blogul Addei se numește "Cele 3 Adda" și se referă la personalitățile pe care ea le are. Acum, artista este hotărâtă să lanseze și o carte tot pe aceeași temă, la care lucrează de zor.

"Urmează să lansez cartea anul acesta în toamnă, încă scriu la ea, am scris o parte din ea și o să las surpriza să mai aștepte. Urmează acum să lansez piesă nouă și albumul în format fizic. Vara aceasta am foarte multe proiecte, sunt pusă pe treabă. Momentan nu m-am gândit să colaborez cu vreun artist, de obicei colaborările pe care le-am avut s-au cerut singure, adică am făcut piesa în studio și am zis <Piesa asta trebuie cântată cu X> și chiar așa a fost, pentru că s-a potrivit mănușă.", a dezvăluit Adda, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

