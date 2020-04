Adda și Cătălin Rizea, la un pas de divorț după competiție

In articol:

Deși au fost criticați de telespectatori, Adda și Cătălin susțin că experiența din Asia nu le-a afectat mariajul. Dimpotrivă, ei susțin că se iubesc și mai mult.

Ei au declarat că a fost un test extrem de greu pentru căsnicia lor, dar știau că nu va fi afectată.

”A fost un test extrem de greu, însă nu am simțit niciodată că ne va afecta viața personală. Noi suntem foarte pasionali, luptători și, repet, încapățânați. De aceea au ieșit scântei. Eu am gura foarte mare, iar Cătălin e mult prea calm. Ce a fost acolo nu are legătură cu realitatea! Asia Express e, cumva, într-o altă dimensiune. Și acasă ne mai certăm, e normal, dar nu așa! Oricum ar fi, avem multă sare și piper și avem o relație foarte dinamică și pasională!”, a declarat cântăreața pentru Viva.ro.

Adda, despre un divorț de Cătălin Rizea: „Căsnicia e și despre greu, nu doar despre bine”

Cântăreața a îngropat orice zvon legat de un divorț între ea și soțul ei. Ea a declarat pentru sursa citată că o căsnicie înseamnă și momente grele, nu doar bune.

„Nu ne-a afectat relația absolut deloc! Căsnicia e și despre greu, nu doar despre bine. Când se întâmplă ceva greșit, repari acel lucru, nu-l abandonezi! Lucrezi la el!”, a mai zis cântăreața.

Adda, declarație pentru soț, după eliminarea din Asia: "Sunt o crizată cu gura mare care urla si te supara..."

Adda a vorbit despre experiența din Asia după eliminarea ei și a soțului ei din competiție.

Nu de puține ori, camerele de filmat au surprins adevărate certuri între Adda și soțul ei, iar artista fiind cea care 'se aprindea' cel mai repede. Agresivitatea Addei atingea cote înalte de pe multe ori, astfel încât, mulți telespectatori au fost ferm convinși că după această competiție cei voi se vor despărți.

