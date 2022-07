Adda, umilită fizic și verbal de un bărbat din industria muzicală! Dezvăluiri emoționante: "Colegii mei de breaslă erau de față și nu s-au băgat"

In articol:

Adda este o cântăreață celebră din România, pe care publicul o îndrăgește extrem de mult. În spatele succesului fabulos din muzică, stau multe cumpene cu care aceasta a trebuit să se lupte de-a lungul timpului. Una dintre ele este o afecțiune de care suferă de foarte mult timp și care, din păcate, nu are leac.

Adda, diagnosticată cu o boală cruntă

În urmă cu circa un an și jumătate, Adda s-a confruntat cu primele simptome bolii cu care a fost diagnosticată: Lyme. Doar că la acel moment nu a știut exact cu ce are de-a face, astfel că a mers de urgență la medic. Nu i-a fost de prea mare ajutor, căci i-a sugerat că toată simptomele pe care i le-a enumerat sunt doar în capul ei! Atunci a început calvarul pentru Adda, care a cheltuit nu mai puțin de 15 mii de euro pe analize și controale și a mers pe la toți medicii și specialiștii posibili, care îi spuneau același lucru.

„Am avut noroc că n-am murit! La început era doar cutanat, pur şi simplu am avut o explozie, eram acasă, stăteam pe pat, şi mi-a bubuit pielea! Am făcut şi nod în gât, adică mă sufocam, aveam ganglionii ca nişte mingi de tenis, pe la gât, inghinal… eram varză! Intram în duş şi nu simţeam apa pe piele! Mi-amorţeau mâinile, picioarele, aveam furnicături… mă frigea şoldul, erupţii pe piele, şi doctorul la care am fost cu aceste simptome mi-a spus: „Doamnă, mergeţi la psiholog, ca să nu vă trimit la psihiatrie!”. Analizele mele arătau… zici că eram un om sănătos!”, a spus Adda în podcastul lui Măruță.

Adda, umilită de un coleg de breaslă

Adda a trecut printr-un moment prin care niciun artist nu și-ar dori să treacă vreodată. Aceasta a povestit că în urmă cu ceva timp, în cadrul unor filmări, un coleg de-ai ei, celebru în industria muzicală, a umilit-o în fața tuturor și i-a spus lucruri oribile.

Vedeta nu a uitat niciun amănunt, mai ales că cei din jurul ei doar au stat și au privit, fără să îi ia apărarea.

"Umilința a fost când un bărbat din această industrie, nu vreau să îi dau numele sub nicio formă, m-a umilit foarte rău. A fost o umilință verbală, aproape și fizică și problema a fost că era de față cu multă lume din industrie care nu s-a băgat. M-a făcut în toate felurile, mi-a spus că eu nu sunt un artist, că eu sunt de rahat, că eu nu știu să cânt, că eu nu am voce, că ar trebui să îi pup mâinile și picioarele că stau doar lângă el, că eu sunt luată de pe stradă, că eu nu sunt femeie, ci bărbat. Eu acum vorbesc cu cuvinte frumoase. Erau niște filmări, undeva. Acolo, el mi-a spus toate lucrurile astea și nu s-a băgat nimeni, se uitau la spectacol.", a declarat Adda.