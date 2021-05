Adela Popescu a angajat o bonă să aibă grijă de cel de-al treilea copil. Este din Filipine și va ajunge în România peste o lună: „Am făcut toate demersurile”

In articol:

Adela Popescu este una dintre mămicile-erou din showbiz-ul autohton. Ea și soțul ei, Radu Vâlcan, sunt un exemplu pentru toate familiile din România. În următoarele luni cei doi vor deveni părinți pentru a treia oară, iar acum nu le rămâne decât să numere zilele din calendar până la fericitul eveniment și să pună la punct toate detaliile pentru venirea pe lume a celui de-al treilea fiu al lor.

Micuțul urmează să se nască pe la mijlocul lunii iulia, Adela Popescu fiind însărcinată în acest moment în șapte luni. Ea are de gând să nască natural și de această dată.

Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]

„Sper să nasc natural și a treia oară. Pe 13-16 iulie este termenul. Am descoperit beneficiile nașterii naturale. Sper să fie ok. La Alexandru am avut travaliu de 10 ore, la Andrei am născut pe viu, nu au mai avut timp să-mi facă epidurala, am stat 5 ore în travaliu atunci. Practic, durerile sunt același și la nașterea naturală și la cezariană. La nașterea naturală e travaliu dureros, la cezariană te doare după operație”, a dezvăluit prezentatoarea TV.

Doar că să ai grijă de trei copii mici, printre care și un nou-născut este destul de greu, așa că blondina și soțul ei au apelat la ajutor de specialitate. Au angajat o bună, bine instruită pe acest domeniu și ea urmează să zboare din Filipine în România în cam o lună.

Iată cum va fi tratată de cuplul de prezentatori TV!

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu a angajat o bonă să aibă grijă de mezinul familiei, care se va naște în câteva săptămâni

Cea care urmează să aibă grijă de fiul lor cel mai mic va fi tratată precum un membru al familiei.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au pus la punct toate detaliile în ceea ce privește șederea bonei. Astfel, pentru ca ea să se simtă cât mai bine, i-a fost atribuită cea mai frumoasă cameră din întreaga casă, care are vedere spre lac.

De asemenea, blondina s-a asigurat că fiul ei va fi pe mâini bune și va fi îngrijit de o profesionistă, astfel că bona nu va fi vreo femeie tânără, ci o doamnă în toată regula și cu experiență în creșterea nou-născuților.

„ Sunt în săptămâna 31 de sarcină, mă pregătesc să fac morfologia de semestrul trei. Într-o lună și ceva ar trebui să ne vină bona din Filipine. Am făcut toate demersurile. Am două pătuțuri pentru bebe, nu unul. Unul îl vom pune lângă patul matrimonial. Avem o singură cameră liberă în casă, acolo o să stea filipineza. Trebuie să izolam camera filipinezei. Bona va avea cea mai frumoasă camera din casă, la etajul doi. Are cameră cu vedere la lac. Mi-am dorit o doamnă cu experiență, nu vreo tinerică ”, a dezvăluit Adela Popescu, într-o emisiune TV.