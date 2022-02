Adela Popescu a provocat un accident și a lovit 6 mașini! Actrița nu mai are de gând să se urce la volan

In articol:

Pe Adela Popescu o știe toată lumea, însă puțini sunt cei care știu cât de „îndemânatică” este prezentatoarea TV atunci când se urcă la volan. Se pare că șofatul nu este unul dintre punctele ei forte, așa că le-a povestit fanilor săi că, la un moment dat, a lovit 6 mașini în timp ce încerca să iasă dintr-o parcare.

Adela Popescu este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi din țară și se poate mândri cu un mare succes atât în plan profesional, cât și în plan personal. Are o familie foarte frumoasă, un soț iubitor și trei copii minunați care le fac viața mai frumoasă părinților lor.

Adela Popescu a accidentat 6 mașini în parcare

În cadrul emisiunii pe care o prezintă, Adela Popescu a adus în discuție un eveniment care nu o face deloc să se simtă mândră. Mai exact, la puțin timp după ce a luat permisul de conducere, actrița a fost la nunta unei bune prietene. La plecare, însă, în momentul în care a vrut să iasă cu mașina din parcare, a reușit să lovească nici mai mult nici mai puțin decât 6 mașini.

„În prima lună când am luat carnetul m-am dus la o nuntă. Până am ieșit din parcarea nunții, am lovit șase (n.r mașini).

Deci, eram la nunta prietenei mele, Andreea. Poate să confirme pentru că, săraca mireasă, a primit multe reclamații. Pentru că erau invitații cei care fuseseră…', a mărturisit Adela Popescu

Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]

Glumeață din fire, Adela Popescu a mai declarat că acum situația este cu totul alta atunci când vine vorba de șofat.

Nu a mai provocat niciun accident, însă nu pentru că ar fi devenit expertă, ci pentru că nu se mai urcă la volan.

„Lucrurile s-au schimbat, nu mai lovesc mașini. Acum nu mai conduc eu.” , s-a amuzat Adela Popescu.

Evenimentele stânjenitoare nu s-au oprit, pentru că Adela Popescu a mai povestit încă o întâmplare care i-a dat bătăi de cap în tafic.

„Și, după ce m-am oprit în rond și tot nu mi-am dat seama încotro trebuie s-o iau, am mai făcut rondul de câteva ori. Mai ridicol de atât, că nu știam încotro s-o iau, este că aveam Waze-ul în față.

Și el îmi arăta semn la dreapta, dar eu nu știam unde e dreapta aia, prima, a doua sau a treia.”, a recunoscut Adela Popescu.