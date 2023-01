Adela Popescu a recunoscut ceea ce multe femei se feresc să spună! Ce se întâmplă în căsnicia ei: „Sunt atâtea discuții, încât mi-e teamă”

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai cunoscute și iubite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt căsătoriți din anul 2015 și împreună au 3 băieți minunați.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, despre viața de părinți în detrimentul vieții de cuplu

Deși au cariere solicitante, pentru care sunt nevoiți să depună efort și timp, Adela Popescu și Radu Vâlcan fac tot posibilul pentru a le oferi copiilor săi cea mai bună educație.

Viața Adelei și a lui Radu a devenit mult mai agitată odată cu venirea celor mici. Cei doi au trebuit să își organizeze foarte bine lucrurile pentru a nu-și neglija nici viața profesională, nici pe cea personală. Cu toate acestea, creșterea și educarea a trei băieți poate fi uneori extenuantă.

„ Nici nu ştiu dacă să mai povestim. Da, am plecat la o piesă de teatru şi am rezistat fix până când a început actul doi. Ne-am înţeles din priviri şi am fugit repede înapoi acasă.” a mărturisit Radu Vâlcan, pentru viva.ro

Adela Popescu este recunoscătoare pentru ajutorul oferit de mama sa, care se ocupă de băieți pe timpul weekendului. Astfel, ea alături de soțul ei mai pot petrece timp de calitate singuri sau în compania prietenilor la masă sau în oraș.

Mai mult decât atât, Radu Vâlcan recunoaște că se încadrează în categoria părinților care și-au neglijat viața de cuplu, însă nu lasă ca acest lucru să afecteze relația cu soția lui.

„ Și noi facem parte din categoria asta (n. red. care au neglijat viața de cuplu). Este normal să fie așa. Dar, cum spunea Adela, trebuie să simți adrenalina chiar și în momentele aparent banale. Sper să o găsim.”, a mai adăugat Radu Vâlcan.

De asemenea, atunci când nu sunt împreună, cei doi vorbesc foarte mult la telefon și prin mesaje, iar atunci când se întâlnesc nu mai ai subiecte de discutat.

Ce educație le oferă Radu și Adela copiilor lor

Radu Vâlcan și Adela Popescu sunt de părere că trebuie să existe un echilibru în procesul de educare și creștere al unui copil. Cei doi aleg să mențină o cale de mijloc, fără a atinge niciuna dintre extreme. I-au învățat pe copii să nu fie alintați și răsfățați și să se bucure cu adevărat atunci când primesc un cadou.

„ Echilibrul este cuvântul-cheie în această ecuaţie. Consider că îl avem, acest echilibru, și că ne educăm copiii în direcția asta. Să nu fie nici prea alintaţi, nici prea răsfățați. Să se bucure cu adevărat când primesc o jucărie. Sunt atâtea discuții pe acest subiect, încât mi-e și teamă să îl abordez. Fiecare părinte are propriile repere și încearcă să facă totul pentru copiii săi. Noi facem asta, dar încercăm să nu uităm de la ce am pornit.”, a explicat Radu Vâlcan.

„ O lume în care am putea avea totul cred că ar fi o lume, culmea, tristă. Aşa că şi în privinţa copiilor încercăm să nu le lipsească nimic esenţial, lăsându-le şi dorințe pentru care trebuie să lupte pentru a le îndeplini.”, a completat Adela Popescu.