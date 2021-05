Adela Popescu, însărcinată în ultimul trimestru, a izbucnit în hohote de plâns la volan: „M-a sunat Radu si i-a stat inima cand m-a auzit”

In articol:

Adela Popescu, una dintre mămicile eroine din showbiz-ul românesc, este acum însărcinată în ultimul trimstru, iar în câteva săptămâni ea și soțul ei, Radu Vâlcan, vor deveni părinți pentru a treia oară.

Prezentatoarea TV numără zilele până când va naște, dar până atunci resimte efectele sarcinii din plin.

Recent, pe rețelele de socializare, vedeta a vorbit despre un moment extrem de neplăcut prin care a trecut. Se afla la volan, iar dintr-o dată a izbucnit în hohote de plâns. Radu Vâlcan a avut un adevărat șoc atunci când i-a auzit vocea. Iată ce a făcut-o pe blondină să se întristeze atât de tare.

Adela Popescu[Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu: „ Vai, dar ce am mai plans. Ce am mai jelit”

Vedeta spune că din senin a început să plângă. Se afla la volan și pur și simplu niște emoții puterice au cuprins-o și nu s-a mai putut stăpâni. Radu Vâlcan a avut un șoc atunci când i-a auzit vocea și unul la fel de mare atunci când Adela Popescu i-a spus și motivul pentru care a izbucnit în plând.

Blondina spune că de vină pentru starea ei au fost hormonii, iar asta i-a explicat și soțului ei, dar se pare că nu prea a înțeles-o, motiv pentru care prezentatoarea tv s-a supărat, dar și-a revenit repede după ce a mâncat o ciocolata și un bol mare de cireșe.

„Si cum sustineam eu sus si tare ca "vai, dom' ne, ce e aia sa iti faca necazuri hormonii", cum am bufnit astazi intr-un hohot de plans in timp ce conduceam. Vai, dar ce am mai plans. Ce am mai jelit. M-a sunat Radu si i-a stat inima in primele secunde cand m-a auzit. Nici nu stiam ce sa ii spun ca am. Dar ma si enerva ca nu intelege.:) Am ajuns acasa, am mancat o ciocolata, un castron mare de cirese si sunt ca noua. Usoara ca un fulg”, a povestit Adela Popescu pe contul său de Instagram.

Adela Popescu[Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu vrea să nască natural

Blondina este programată să nască pe la mijlocul lunii iulie și intenționeză să-și aduc cel de-al treila fiu pe lume nu prin cezariană, ci tot natural, pentru că, spune ea, durerile sunt aceleași.

„Sper să nasc natural și a treia oară. Pe 13-16 iulie este termenul. Am descoperit beneficiile nașterii naturale. Sper să fie ok. La Alexandru am avut travaliu de 10 ore, la Andrei am născut pe viu, nu au mai avut timp să-mi facă epidurala, am stat 5 ore în travaliu atunci.

Practic, durerile sunt același și la nașterea naturală și la cezariană. La nașterea naturală e travaliu dureros, la cezariană te doare după operație”, a dezvăluit prezentatoarea TV, în urmă cu ceva timp.