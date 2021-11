Adela Popescu, mesaj pentru viitoarea noră! Cum a reacționat Radu Vâlcan? „Voiam să te avertizez...”

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună trei copii, pentru care se dedică în totalitate. Cu toate acestea, ei reușesc să se împartă între muncă și timpul petrecut în familie. Adela Popescu a transmis în urmă cu puțin timp un mesaj pe rețelele de socializare, care a stârnit râsete din partea internauților.

Vedeta a postat o fotografie în timp ce apare alături de soțul ei, Radu Vâlcan. Cei doi au o expresie care inspiră intimidare, iar descrierea explică perfect motivul din spatele expresiilor faciale. Adela Popescu este o mamă foarte dedicată și grijulie, motiv pentru care a transmis un mesaj pentru viitoarea sa noră.

„Vezi ca in seara asta a fost necajit si a dormit pe pieptul meu. Si s-a trezit deja de trei ori. O data la pipi, apoi ca a visat urat, si inca o data sa verifice ca sunt langa el.

Si dimineata i-am pregatit o omleta. De fapt oua amestecate cu avocado si niste branza, asa cum ii place lui.

Am pus muzica si am dansat. Apoi am stat imbratisati un minut inainte sa intre in gradinita.

I-am promis ca la 16:00 mergem cu bicicletele in parc.

Si am mers desi eram fffoarte obosita.

In fine, dar de ce iti spun tie toate astea?

A, stiu! Voiam sa te avertizez, viitoare nora, ca daca te imbufnezi de doua ori pe an, atunci cand am fi cu totii foarte fericiti sa petrecem macar Pastele si Craciunul impreuna, ai incurcat-o cu mine! 🙂

Ps: Tatal a zis sa iti mai transmit ceva, dar ma abtin. 🙂”, este mesajul postat de Adela Popescu pe rețelele de socializare.

Fotografia postată de Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu, luată prin surprindere de fiul ei: „ Ieri a mâncat făină”

Adela Popescu este o mămică foarte atentă la dorințele copiilor ei. Ea a mărturisit de multe ori că nu îi place să se abțină din diferite bunătăți culinare. Vedeta a povestit, în cadrul emisiunii pe care o prezintă, o întâmplare recentă. Ea a dezvăluit că unul dintre băieți îi moștenește poftele, în contexul în care i-a cerut să mănânce făină.

„Mi-am dat seama cu cine seamănă copilul meu. Cu mine. Să vă zic de ce. Ieri a mâncat făină, a zis că vrea să vadă cum e. Atunci am zis: ‘Băi, ești al meu’.”, a zis Adela Popescu, la tv.