Adela Popescu, momente tensionate! Fiul ei cel mic se confruntă cu dureri crunte: „Nu doarme nopțile, a făcut și febră”

Adela Popescu a fost nevoită să petreacă 1 Mai de aceasă, căci Adrian, fiul ei cel mic se confruntă cu niște probeleme de sănătate. Astfel că toate planurile ei și ale lui Radu Vâlcan au fost complet date peste cap.

Vedeta de televiziune a făcut anunțul pe rețelele de socializare, în urmă cu doar câteva ore.

Cu ce probleme se confruntă fiul cel mic al Adelei Popescu: „ Asta îi provoacă extrem de multă durere”

Prezentatoarea TV este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei de pe Instagra, cărora le povestește absolut tot ce se întâmplă în viața ei atât pe plan profesional, dar și personal. În urmă cu doar câteva ore, blondina și-a anunțat fanii că planurile ei pentru 1 Mai au fost complet date peste cap.

Ea și Radu Vâlcan ar fi trebuit să meargă cu cei trei copii la mare, în Olimp, acolo unde și-au cumpărat un apartament de lux la malul Mării Negre. Ei bine, de câteva zile, Adrian, fiul cel mic al celor doi, în vârstă de doar 10 luni, se confruntă cu probleme care îi cauzează mari dureri și nu-l lasă să doarmă nopțile.

Astfel că Adela Popescu a fost nevoită să rămână cu el acasă, în timp ce soțul ei și ceilalți doi copii se distrează la mare.

„Noi aveam în plan să mergem la mare weekendul acesta, ne organizaserăm de ceva timp pentru că fusesem invitați de cei care au construit blocul în care noi ne-am cumpărat apartamentul. (...)

Era planul făcut, trebuia să mergem, numai că de câteva zile micuțul, care are 10 luni, are o erupție dentară. Asta îi provoacă extrem de multă durere și nu doarme nopțile, a făcut și febră, e toată ziua supărat, mârâit, necăjit, așa că nu am mai mers eu.

Am rămas acasă cu el, dar a mers Radu cu băieții. Au ajuns, s-au cazat, au fost să vadă apartamentul, mi-au trimis filmulețe, poze. Îmi pare rău că nu am ajuns, dar asta este. Mă îngrozea drumul, pentru că lui ăsta mic nu-i intri în voie nici atunci când are tot confortul și toată rutina, da păi să-l mai urc în mașină, bănuiam că va fi foarte mult trafic la mare, dar au ajuns ok”, a povestit Adela Popescu pe contul ei de Instagram.