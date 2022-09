Adela Popescu, reacție necontrolată, după ce s-a trezit cu tarantula în mâncare! Cum s-a răzbunat prezentatoarea TV pe Cabral?!

In articol:

Cabral Ibacka și Adela Popescu nu sunt doar colegi de breaslă, ci și foarte buni prieteni de familie. Cei doi se știu de ani de zile și știu exact care le sunt punctele slabe. Ei bine, aflați în calitate de prezentatori în Republica Dominicană, cei doi se cam țin de șotii și vor să-și exploateze la maxim unul altuia slăbiciunile și să-și testeze fricile.

Cabral a ales o metodă uluitoare pentru a se răzbuna pe blondina, care în urmă cu puțin timp i-a făcut o farsă de zile mari. Astfel că el a pus la cale un plan pentru o șotie pe care aceasta să nu o uite prea curând și i-a reușit. Iată cum a reacționat Adela Popescu când s-a trezit cu tarantula în farfurie!

Adelei Popescu aproape că i-a stat inima, după farsa lui Cabral cu tarantula

Cabral a decis să ia cina cu Adela Popescu și tot el este cel care a ales meniul. În timp ce acesta s-a delectat cu o friptură de porc și o garnitură de cartofi prăjiți, colegei sale i-a „gătit” altceva. A fost nevoie de câteva momente pentru a-i câștiga încrederea blondinei, care era convinsă că totul face parte dintr-o răzbunare bine pusă la punct a prezentatorului.

Citeste si: „Nu am dorit să-mi maximizez profitul” Cât costă o casă construită de Dorian Popa- kfetele.ro

Citeste si: Doi americani trăiesc fără mâncare. Nu le-a mai fost foame din 2008! - bzi.ro

Citeste si: Scandal în emisiunea prezentată de Cabral și Adela Popescu! Bia Khalifa i-a aruncat un pahar cu apă în față lui Ruxi! Ce a scos-o din sărite? „Tăceți!”

Ei bine, se pare că instinctul nu a înșelat-o, căci imediat cum a ridicat cloșul, Adela Popescu a sărit ca arsă. Nu alta, dar în farfuria ei „friptura” de lângă cartofi era o tarantulă! După ce a țipat cât au ținut-o plămânii, în timp ce Cabral se umfla de râs, aceasta a trecut direct la răzbunare. Și-a făcut curaj și a pus mâna pe păianjen și l-a aruncat pe colegul ei de breaslă.

Citeste si: Adela Popescu, înlocuită în emisiune de Lili Sandu! Ce spun Shurubel și Bogdan Ciudoiu despre schimbare: „Incredibil”

Cabral Ibacka: Ia un loc liniștită, pentru că eu am organizat seara asta ca să fie ca la castel.

Adela Popescu: Nu am încredere nici în tine, nici în Vasi (n. red ospătarul).

Cabral Ibacka: Uită-te și tu, ce frumos! Cartofiori românești, ceafă de porc.

Adela Popescu: Îmi pare rău că nu am avut încredere în tine, Cabral. Te-am judecat greșit. M-am gândit că vrei să te răzbuni.