Adela Popescu și Radu Vâlcan au vorbit despre al patrulea copil. Și-au dorit dintotdeauna o fetiță: "Nu te mai panichezi, le cam știi"

Adela Popescu și Radu Vâlcan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 11 ani. Din rodul iubiri lor au rezultat 3 băieți minunați. De-a lungul timpului, cei doi soți au fost întrebați dacă și-ar fi dorit și o fetiță, iar răspunsul lor a fost, în majoritatea timpului, afirmativ.

De această dată, cele două vedete au dezbătut din nou subiectul și au dezvăluit ce părere au despre venirea unui al patrulea copil în familie.

Ce spun Adela Popescu și Radu Vâlcan despre un al patrulea copil?

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt unii dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți prezentatori de la noi din țară. Cei doi se bucură de cariere impresionante în televiziune, dar și de o familie frumoasă.

Sunt părinții a trei băieți, dar cu toate acestea cuplul și-a dorit întotdeauna și o fetiță. În cadrul unui interviu recent, Adela Popescu a vorbit din nou despre posibilitatea de a deveni mamă a patra oară. Ea a mărturisit că a avut o conversație serioasă cu soțul ei și au stabilit de comun acord că nu își vor mări familia.

"Reporter: Când stăteai tu pe o plajă frumoasă, ți-ai imaginat că tu și Radu sunteți înconjurați de patru copii, toți ai voștri?

Adela Popescu: Vai, am avut o singură discuție pe tema asta, dar a trecut repede. Întrebarea a fost pusă așa: 'Dacă am ști sigur, 100%, că al patrulea e fetiță, ne-am băga?'. Am avut așa, trei secunde, și am zis: 'Nu!'. Și el: 'Nu, nu, uita de discuția asta'. Zic: 'Da, uităm repede'. De la doi la trei emoțional e cel mai ușor, pentru că îi știi toate etapele, nu te mai surprinde nimic, știi și cu diversificarea, nu te mai panichezi, le cam știi. Mă refer acum din punct de vedere al organizării, din punct de vedere financiar. Adică simplul fapt că de la doi la trei obligatoriu trebuie să schimbi mașina. Nu există nicio mașină normală care să acomodeze trei copii mici, pentru că trei copii mici trebuie să aibă scaune și oricum nu pot călători singuri pe bancheta din spate și tu cu soțul la cafea în față. Îți trebuie un însoțitor, nu știu, se îneacă, vrea să-i dai o jucărie. Se schimbă totul", a povestit Adela Popescu, în cadrul podcastului moderat de Oana Andoni.

Adela Popescu și cei trei fii ai săi [Sursa foto: Instagram]