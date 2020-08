Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Adela Popescu este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi din țară și păstrează legătura cu fanii ei prin intermediul rețelelor de socializare. Vedeta de televiziune le spune internaților cam tot ce face în viața ei de zi cu zi. Recent, Adela Popescu și-a luat fanii prin surprindere cu o schimbare de look la care foarte puțini se așteptau. De-a lungul timpului, Adela a abordat mai multe coafuri, tunsori, dar și nuanțe diferite ale părului.

Adela s-a tuns scurt și s-a vopsit blond, coafură care o prinde de minune.

Adela Popescu, schimbare de look [Sursa foto: Instagram]

„Gata, măi, fetelor, am facut-o! ???? Mai blondă și mai cu părul scurt de atât nu am fost niciodată. Cum vi se pare?”, a scris Adela Popescu în dreptul imaginii cu noul look.

Primele reacții ale fanilor din online după schimbarea de look a Adelei Popescu

Internauții au văzut imediat că Adela Popescu a recurs la o schimbare de look și și-au scris părerea despre noua înfățișare în comentarii.

„Nicio alta varianta nu ti-a stat la fel de bine ca aceasta ❤️❤️❤️❤️ top!”, a scris buna ei prietenă, Dana Rogoz.

„Ești superbă, îți stă minunat”, ”Super faină tunsoare”, ”Mult mai bine așa. Părul lung și drept nu te avantajează”, ”Superbă, îți aduce un aer foarte chic”, ”Nu arăți mai mult de 18-20 de ani. Chiar arăți foarte bine”, ”Îți stă minunat”, ”Super tare”, ”Este binevenită schimbarea”, i-au transmis prietenii virtuali Adelei Popescu.

Radu Vâlcan, declarație siropoasă pentru Adela Popescu. Cum s-au fotografiat cei doi în vacanță

Radu Vâlcan și Adela Popescu sunt unul dintre cele mai populare cupluri de la noi din țară și fac furori cu fiecare apariție.

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai frumoase și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au o relație foarte strânsă și o familie frumoasă. Zilele acestea se află într-o vacanță în Grecia, unde se bucură din plin de relaxare.

