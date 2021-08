Adela Popescu, vizită surpriză! A venit la ea acasă, la scurt timp după ce a născut. Ce făcea Radu Vâlcan in acest timp?!

Adela Popescu [Sursa foto: Instagram] 13:09, aug 14, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Adela Popescu este una dintre cele mai apreciate prezentatoarea TV din România. Recent, ea a născut cel de-al treilea copil, iar acum se află în concediul de creștere. Au trecut deja câteva săptămâni bune de când l-a adus pe lume pe Adrian, mezinul familiei, iar în urmă cu puțin timp, proaspăta mămică a primit o vizită din partea bunei sale prietene Laura Cosoi.

Bineînțeles că aceasta nu a venit la Adela Popescu și la Radu Vâlcan cu mâna goală, ci încărcată cu multe bunătăți.

Astăzi, prezentatoarea TV le-a dezvluit fanilor că este o zi de relaxare pentru ea. Și-a propus să citească o carte și să se delecteze cu bunătățile aduse de buna ei prietenă Laura Cosoi. În timp ce Adela Popescu petrece câteva momente de linișe, soțul ei are o treabă foarte importantă. planifică următoarea vacanță a familiei. Blondina a dezvăluit pe rețelele de socializare că în aceste momente soțul ei caută bilete pentru avion. Rămâne de văzut care va fi destinația aleasă și dacă cei doi vor pleca în concediul alături de cei trei copii sau vor opta pentru o vacanță.

„O dimineata de sambata ca la carte: cafea, hamac, muzica buna de la vecini, zacusca si busuioc aduse de @lauracosoi , copii sanatosi de la Dumnezeu si minte linistita, netenebroasa, modelata de parintii mei.

Plus un sot care cauta bilete de vacanta.:))) Asta ca sa nu amintesc de usoara durere de cap si privirea incetosata de la nesomn.:) Dimineata voastra cum a inceput?”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, prima vacanță în cinci

În urmă cu ceva timp, chiar la puțină vreme după ce mezinul familiei a împlinit prima lună de viață, cei doi i-au luat pe toți au plecat pentru câteva zile la mare. Lucrurile au mers ca pe roate, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.

„ Ne-am făcut curaj, că nu se mai putea, și am pornit spre mare. Am folosit drept pretext aniversarea de o lună a lui Adrian și utilitatea dovedită a aerosolilor. De fapt, un rol important în decizie a jucat logica mea, care spune că, atât timp cât bebelușul e alăptat exclusiv, nu se poate întâmpla nimic în plus față de ce s-ar putea întâmpla și acasă, plus dorul cât casa de mare de… mare? Soțul a zis că are logică, așa că a fost de acord. Drept mulțumire, i-am dat un vin sec pe malul mării. Pare încântat, cred că ne mai aduce." , a fost mesajul postat de Adela Popescu, pe contul ei personal.