Adelin și tatăl său au murit într-un accident îngrozitor de ATV, la doar două luni după ce mama a sfârșit răpusă de cancer. Familia se pregătește din nou de înmormântare: „V-ați reunit în cer”

Un accident teribil s-a produs ieri în localitatea Cosoba, județul Giurgiu. Un bărbat și fiul acestuia au pierdut lupta cu viața, asta după ce bărbatul a intrat cu ATV-ul într-un stâlp.

Impactul a fost atât de puternic încât tatăl, în vârstă de 43 de ani, și băiatul de doar nouă ani, nu au avut nicio șansă de supraviețuire, în ciuda eforturilor depuse de medici.

Adelin și tatăl său au murit într-un accident îngrozitor de ATV [Sursa foto: Facebook]

Familia lor a mai primit încă o lovitură de la viață

Adelin, băiatul mort în accident, își pierduse mama cu doar două luni în urmă și locuia împreună cu tatăl și cu fratele său mai mare. Se pare că mama băieților se stinsese după o luptă grea cu cancerul. Din păcate, fratele mai mare al lui Adelin a primit încă o lovitură grea de la viață. A rămas singur, iar acum își va îngropa familia.

Accidentul tragic s-a produs după ce bărbatul a decis să-și plimbe fiul cu ATV-ul, însă acesta nu avea permis de conducere. Din nefericire, a pierdut controlul volanului și a lovit un stâlp. Cei doi au murit pe loc.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, iar, din primele cercetări, a reieşit faptul că, un bărbat de 43 de ani, din comuna Cosoba, în timp ce conducea un ATV, având ca pasager pe fiul său, de 9 ani, ar fi intrat într-un stâlp, pe strada 12 Fraţi, din localitate. În urma producerii evenimentului rutier, a rezultat decesul ambelor persoane.” ,a transmis IPJ Giurgiu.

Moartea lui Adelin și a tatălui său i-a șocat pe apropiații acestora. Pe rețelele de socializare, cei care i-au cunoscut au transmis mesaje emoționante prin care își plâng amarul din cauza pierderii suferite.

„Cu durere in suflet vă anunțăm că astăzi, trupurile neînsuflețite ale celor ce până ieri au fost Adelin și Marian vor fi aduse acasă! Dumnezeu să vă odihnească în pace pe toți trei, dragii noștri! De azi, v-ați reîntâlnit in cer! De azi, am rămas și mai puțini la masă!”, este mesajul postat de un prieten al acestora.