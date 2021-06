Adelina a părăsit competiția “Survivor România” ”Sunt foarte recunoscătoare pentru tot”

După un meci tensionat, jocul pentru recompensă a fost câștigat de echipa Războinicilor, cu scorul de 10 la 4, punctul victoriei a fost adus de Marius, de altfel acesta este și cel care a obținut primul punct pentru echipa sa. Membrii echipei albastre au avut parte de emoții uriașe pentru că au putut comunica prietenii lor care le-au adus vești, atât de mult așteptate, despre cei de acasă.

Consiliul de eliminare de la “Survivor România” a fost presărat cu momente pline de suspans. Andrei Dascălu a fost, în această săptămână, favoritul publicului în echipa Războinicilor, detronându-l pe Albert Oprea, cel care a fost săptămâni în șir preferatul telespectatorilor din echipa albastră.

În schimb, Adelina Damian a fost cea care a primit cele mai puține voturi, în această săptămână, din partea publicului, spre deosebire de Maria Chițu și Albert, propuși și ei pentru eliminare, seara trecută. Discursul Adelinei i-a emoționat atât pe coechipieri cât și pe membrii echipei roșii.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

”Sunt ok, așa cum am mai spus, de când am aterizat în Republica Dominicană sunt pe plus… cu tot ce s-a întâmplat aici. Prima lecție, cea mai importantă: carpe diem! Cred că asta ne învață consiliile de eliminare, să trăim fiecare clipă pentru că nu știi cât mai stai pe aici și asta am încercat să fac în fiecare zi, de când sunt la <Survivor România>…să mă bucur de ce înseamnă competiție, trasee, până la licuricii din junglă și cerul înstelat care m-au fermecat, pe plajă. (…) Sunt foarte recunoscătoare pentru tot, le mulțumesc tuturor celor din producție care fac posibil acest show, le mulțumesc Faimoșilor, și le mulțumesc colegilor mei. A fost cu adevărat o experiență pe care mi-am dorit-o enorm (…) sunt foarte fericită și va aștept pe toți, acasă!”, a spus, vizibil emoționată, Adelina Damian, înainte de a ieși din competiție.