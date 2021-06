Adelina Damian, dezvăluiri neașteptate despre Albert Oprea: "A simțit să mă denigreze..."

In articol:

Adelina Damian a părăsit Survivor România, deși își dorea să ajungă până în marea finală. Însă, concurenta nu a fost atât de votată de public, iar drumul său în competiția fenomen de la Kanal D a luat sfârșit.

În urmă cu puțin timp, Războinica și-a spus părerea despre toți concurenții de la Survivor România.

Deși cu unii a reușit să lege anumite prietenii, cu alții lucrurile au stat cu totul altfel.

Adelina susține că Albert Oprea ar fi încercat să o denigreze, aruncând tot felul de vorbe despre ea și Zanni. Chiar dacă cei doi s-au apropiat destul de tare în ultima perioadă, aceasta susține că a fost vorba de niște invidie la mijloc din partea Războinicului.

Adelina: A simțit să mă denigreze și chiar nu mă aștepram la asta de la el. A lăsat să se înțeleagă că a fost ceva mai mult între mine și Zanni. Că eu am dormit cu Zanni, că eu m-am apropiat de Zanni. Albert și Zanni s-au apropiat foarte tare. A fost puțină invidie la mijloc. Trebuia să îmi arate imaginile, să văd și eu unde am dormit cu Zanni. Probabil voia să ia păturica. Nu poti să fii fericit pe deplin acolo, dar te bucuri de tot ce se întâmplă acolo.

Adelina Damian își spune părerea despre Războinici

Cu Maria, Adelina susține că a format o altfel de legătură și că a apreciat foarte tare faptul că spune lucrurilor pe nume.

Adelina- Pe Maria...mă uitam la ea și mă vedeam pe mine la 20 de ani. Asta am apreciat la ea. Că spunea lumii ce gândește. Am lăsat-o pe ea să se apropie de mine. Nu a fost nicio capcană, ea s-a apropiat de mine. Nu am tras-o eu.

Cât despre Elena Marin, aceasta era convinsă de faptul că joacă teatru și că are anumite strategii foarte bine puse la punct.

Adelina- Relația dintre mine și Elena..Eu o vedeam pe Elena de acasă ușor falsă, ușor teatrală. Apoi am început să vorbesc cu femeia, după unificare, ea chiar așa e. Chiar așa e ea. Nu dramatizează, pur și simplu își exprimă niște păreri. Mi-e greu să cred că cineva la 30 și ceva de ani ar recurge la așa ceva.

Despre Marius și Bogdan, Adelina Damian a avut doar cuvinte de laudă.

Bogdan a venit să mă întâmpine la aeroport pentru că și-a exprimat dorința de a veni. Noi în momentul în care am ajuns în echipă, lucrurile erau dezastruoase. Treaba asta ne-a unit, ne-am dorit să le dăm energia noastră. Poveștile noatre de viață nu au reprezentat interes. Aunci am rămas noi doi.

Albert: Ce s-a întâmplat în acel consiliu, pe mine m-a speriat. Nu l-am înțeles.

Andrei: Timid, introvertit. Mă bucur că a împărtășit povestea lui de viață cu mine. Nu se folosește de asta pentru a fi mai plăcut.

Marius: Împăciuitorul, el vrea ca toată lumea să fie bine.

Maria: Leoaică. Cea mai asumată din echipa Războinicilor.