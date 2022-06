Adelina de la "Puterea Dragostei", prima reacție după despărțirea de Radu! Totul e clar acum: „Schimbarea atitudinii tale”

In articol:

Radu și Adelina au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la "Puterea Dragostei". S-au cunoscut în sezonul 4 al show-ului matrimonial și s-au îndrăgostit nebunește.

Chiar dacă relația lor a fost cu urcușuri și coborâșuri, cei doi au reușit să-i convingă pe telespectatori că au sentimente reale unul pentru celălalt, căci la final au fost declarați câștigătorii sezonului. Recent, însă, tânărul a anunțat pe rețelele de socializare că el și iubita lui au decis să se despartă și să meargă pe drumuri separate. La scurt timp, tot în mediul online a apărut și prima reacție a Adelinei, după ce ea și Radu și-au spus adio.

Ce a postat Adelina la scurt timp după ce Radu a anunțat despărțirea?

După ce Radu a făcut anunțul despre despărțire, pe contul lui de Instagram, și Adelina a avut o primă reacție. Fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" a postat un mesaj tranșant, însă nu a oferit mai multe detalii despre motivul care a dus la ruptura relației: "Unii observă foarte rapid schimbarea atitudinii tale față de ei, dar nu observă niciodată comportamentul lor, care te-a făcut să-i tratezi diferit.", a transmis Adelina, pe rețelele de socializare.

Radu: "Nu o să aflați niciodată în viață motivul pentru care ne-am despărțit"

Chiar dacă el a fost cel care a dezvăluit că s-au despărțit, Radu a ținut să precizeze că nu își dorește să vorbească despre motivul separării de Adelina. Tânărul susține că nu vrea să împărtășească acest lucru cu cei de acasă, ci vrea să rămână între el și fosta iubită: "Astăzi puteți să treceți în carnețel data în care ne-am despărțit (n.r. el și Adelina). Știu că ați crezut în noi, știu că ați crezut în basme. Nu o să aflați niciodată în viață motivul pentru care ne-am despărțit, pentru că o să rămână între mine și ea.

Așa am stabilit eu, eu am luat decizia, eu îmi asum tot, nu s-a putut, nu poți să ții un om cu forța, nu poți să-și irosești timpul degeaba, așa că asta este, viața merge înainte. Ați aflat și voi, ca să nu mă stresați cu mesajele. Nu-mi pare bine, dar nici nu-mi pare rău că s-a terminat. A fost o experiență ca și „Puterea Dragostei”. Nu sunt rău, nu am vrut despărțirea, nu am urmărit nimic. Eu am vrut o familie, nu s-a putut.", a spus Radu, în mediul online.

