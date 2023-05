Adelina, iubita lui Radu Dragne, probleme mari cu sarcina! Din cauza asta au fost nevoiți să amâne cununia: "Am stat la pat două luni" | EXCLUSIV

In articol:

Adelina și Radu Dragne au amânat cununia civilă. În emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Adelina a dezvăluit că ea și Radu ar fi intenționat să se căsătorească în martie, dar problemele avute cu sarcina au determinat-o să renunțe la ideea de a mai ajunge în fața Ofițerului Stării Civile.

Adelina a povestit că, timp de două luni, a stat numai la pat, după ce medicul a avertizat-o că starea în care se afla era una periculoasă pentru copil. Radu a fost cel care i-a fost aproape în toată această perioadă, la fel și părinții ei.

Adelina, probleme cu sarcina

Adelina și Radu sunt un cuplu extrem de frumos, care urmează să devină părinți. Cei doi au fost mai absenți în ultima perioadă, pentru că Adelina s-a confruntat cu mai multe probleme pe parcursul sarcinii. Cei doi au povestit totul în platoul WOWbiz.

"Radu: Adelina a avut mici probleme, nu au fost grave, doar că a trebuit să stea mult mai mult la pat. I s-a spus de către doctor să aibă o ședere toată sarcina la pat, cu mici plimbări de câte 30 de minute. A avut colul deschis în sarcină și a trebuit să îi monteze un pesar.

Adelina: Am fost la o consultație la 20 de săptămâni de sarcină, iar acolo domnul meu doctor a văzut că colul meu se deschisese destul de mult, ceea ce însemna un risc destul de mare și mi s-a recomandat să stau doar la pat, am urmat un tratament zilnic și urmează în continuare. Acum pot să zic că riscul a trecut, avem 7 luni deja și a decurs foarte bine cu tratamentul. M-am speriat când am aflat despre problema pe care o am. Acum nu mai este niciun risc, chiar dacă ar fi o naștere prematură, am stat în pat de la 5 luni până acum la 7. Încă stau la pat, dar mai pot să stau în picioare, fetița deja s-a întors cu capul unde trebuie." , au declarat cei doi.

Adelina și Radu au amânat cununia, din cauza problemelor cu sarcina

Din cauza problemelor cu sarcina, Adelina și Radu au decis că mai poate aștepta cununia și să pună pe primul loc sănătatea fetiței lor. Totuși, ar vrea să își unească destinele înainte de a naște.

"Am decis amândoi să amânăm cununia, pentru că e mai importantă sănătatea copilului. O cununie poți să o mai faci, un act până la urmă nu te leagă, dar e bine să o faci în timpul sarcinii, că am înțeles că trebuie să umbli cu foarte multă hârțogăraie după ce se naște copilul. Am zis că atunci când se așază cel mai bine sarcina, atunci va fi și cununia.", a mărturisit Radu, la WOWnews.

