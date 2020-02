Adelina Pestrițu a fost brand ambasador pentru Philipp Plein, fiind îmbrăcată din cap până-n picioare cu brand-ul de lux.

"Sunt tare încântată să vă anunț că, pentru a doua oară, am fost selectată de echipa Philipp Plein influencer-ul care să reprezinte România la Fashion Show-ul din cadrul Săptămânii Modei de la Milano. Prima experiență de acest gen alături de designer-ul internațional am petrecut-o la New York, unde împreună cu soțul meu i-am vizitat locuința din Manhattan, unde a organizat un super-party, urmând ca de această dată să fiu prezentă la Milano.

Astăzi mi-am ales și outfit-ul. Vă spun doar că încălțările cântăresc în jur de 7 kg și sunt din ultima lui colecție, o piesă de rezistență despre care s-a vorbit îndelung la nivel mondial”, a scris Adelina pe rețelele sociale, în urmă cu 4 zile, înainte de a decola spre Milano.

Cât a costat ținuta purtată de Adelina Pestrițu la Milano Fashion Week

Adelina Pestrițu a purtat haine și accesorii Philipp Plein. Cizmele, adevărate bijuterii cu 9 catarame și mii de cristale, costă cât o mașină de lux, mai exact 10.324 de euro, potrivit click.ro.

Sacoul Adelinei, cu franjuri și monogramă, apare pe site-ul oficial Philipp Plein la prețul de 1.750 de euro, iar geanta vine și ea tot cu o sumă de patru cifre, mai exact 1.125 de euro. Astfel, hainele purtate de Adelina au costat în jur de 13.199 de euro, adică 63.355 de lei.