Adelina Pestrițu este de departe una dintre cele mai frumoase și admirate femei din showbiz-ul românesc. De-a lungul anilor, vedeta a avut mereu grijă să împace cariera cu viața personală și să trăiască în echilibru. Naturalețea, optimisul și sinceritatea au făcut-o cea mai iubită și urmărită persoană publică de la noi, cu peste 1,5 milioane de urmăritori pe pagina ei de Instagram. Așa că, de-a lungul anilor, mulți dintre cei care au cunoscut-o pentru prima dată pe micile ecrane au ajuns să fie alături de ea și după ce a renunțat la cariera de prezentatoare de televiziune.

Recent, Adelina Pestrițu a publicat pe pagina ei o fotografie din 2016. Fanii care o urmăreau încă de atunci au remarcat un detaliu uluitor: frumaosa bruneta este aproape neschimbată. Și-a mai făcut câteva tatuaje de atunci, s-a căsătorit și a făcut un copil și și-a schimbat de câteva ori coafura, însă are aceeași siluetă perfectă, același zâmbet molipsitor și aceeași energie pozitivă care îi inspiră pe cei din jurul ei și pe urmăritori.

„Parcă nici nu au trecut anii!❤️ Mereu frumoasă, cu un vibe tare bun!❤️❤️”, „Se vede grija ta față de corpul tău, așa ca restul sunt doar vorbe in vânt…”, „Frumoasa mereu 🤗 Si ce imi place la tine: mereu transmiți o stare de bine 🤗❤️”, „Multe ne-am dori sa arătam la fel! Te felicit că ești unică! Te pup, draga mea ❤😍👌😚😁”, „Singurul lucru care te dăde de gol erau unghiile, știu ca acum le ai scurte, în rest ești identica, nimic schimbat, aceleași zâmbet de milioane 👏”, sunt doar câteva din multitudinea de mesaje frumoase pe care Adelina Pestrițu le-a primit.

Peste 40.000 de urmăritori i-au apreciat postarea de pe Instagram, semn că, într-adevăr, este una dintre cele mai iubite femei din România.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea și-au făcut tatuaj împreună!

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea sunt un exemplu pozitiv pentru toți cei din jur și, mai ales, pentru fanii brunetei. Cei doi parteneri se înțeleg de minune, iar faptul că se iubesc este evident de fiecare dată când apar împreună în public sau când împărtășesc momente din viața lor pe paginile lor de pe rețelele de socializare.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea s-au gândit la o modalitate orginală de a arăta lumii, dar mai ales de a-și arăta unul altuia, iubirea pe care și-o poartă. Ce doi soți au mers în urmă cu două săptămâni la un salon de tatuaje unde și-au făcut fiecare câte un tatuaj.

„There is only one happiness in life, to love and to be loved (n.r. - Există o singură fericire în viață, să iubești și să fii iubit)” este fraza care are o însemnătate aparte pentru celebrul cuplu. Jumătate din frază se află pe mâna lui Virgil, iar cealaltă jumătate se află pe mâna Adelinei, așa că adevărata semnificație a tatuajului lor poate fi înțeleasă doar atunci când ei sunt unul lângă celălalt.