Adelina Pestrițu a răbufnit pe Internet! S-a instalat panica la ea acasă, în urmă cu o seară! „Parcă vine sfârșitul lumii”

Adelina Pestrițu a renunțat la televiziune, iar acum este unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți creatori de conținut din România. Pe rețelele de socializare are o comunitate numeroasă care îi urmărește în detaliu fiecare postare.

Ei bine, în urmă cu câteva ore, aceasta a răbufnit pe contul ei de Instagram. Iată ce a deranjat-o atât de tare pe superba brunetă.

Adelina Pestrițu, ieșire nervoasă! Ce s-a întâmplat acasă la vedetă în urmă cu o seară?

Adelina Pestrițu este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei de pe Instagram pe care îi ține la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei. Ei bine, în urmă cu o zi, pe când afară turna cu găleata, toată lumea a primit câte o alertă de la Departamentul pentru Situații de Urgență în care erau avertizați de condițiile meteo extreme de afară. Vedeta spune că pur și simplu s-a săturat de aceste mesaje, căci sunetul pe care îl fac este deranjant și o trezesc pe fiica ei, dar cel mai rău este că se sperie și crede că s-a întâmplat ceva rău.

„Sunteți exagerați cu alertele astea săptămânale. Efectiv îți vine să o rupi la fugă când le auzi, de parcă vine sfârșitul lumii. Se trezește copilul, se sperie câinele, cazi pe scări. O altă ploaie care vine și trece. Mai calmați-vă”, a scris Adela Pestrițu pe rețelele de socializare.

Smiley, enervat la culme de mesajele RO-alert

La începutul lunii și artistul a avut o ieșire similară pe Internet.

Smiley s-a plâns că avertismentele din partea DSU pentru o simplă ploaie au instalat panica la ei acasă și totul s-a transformat într-un haos.

„Nu știu despre voi, dar aseară, in liniștea nopții, am primit RO-Alert de ploaie. Am ajuns să primim alerta ca începe ploaia. Cum să fim mă așa? Doamne ferește. În halul ăsta am ajuns?! Te panichezi, alergi prin casă de nebun, se trezește copilul, începe să plângă. E ceva, Doamne ferește. Ce facem mă cu alertele astea de ploaie?!", a povestit artistul pe Instagram.