Adelina Pestrițu, declarații despre revenirea în televiziune: ”Mi-ar plăcea să merg de drag la muncă”

Adelina Pestrițu [Sursa foto: Instagram]

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai controversate și urmărite vedete din România. Frumoasa brunetă a declarat în cadrul unui interviu că îi este dor de televiziune, ba mai mult, vedeta s-ar întoarce orcând în televiziune, dar nu în orice proiect. Adelina Pestrițu a precizat că ar alege din nou televiziunea, doar dacă proiectul îi aduce satisfacţii la fel de mari ca munca în online.

In articol:

Citeste si: Adelina Pestrițu, schimbare neașteptată de look! Cum arată vedeta cu părul blond platinat: „Îți vine ca o mănușă!”

Citeste si: Cum arată Adelina Pestrițu fără filtre și fără photoshop? Imagini paparazzi, necenzurate și 100% reale! VIDEO EXCLUSIV

”Mi-ar plăcea să merg de drag la muncă, aşa cum o fac zilnic în business- ul meu şi să ştiu că sunt implicată într- un proiect care are o eticheta pozitivă. De când am dat televiziunea pe activitatea online am primit multe oferte să revin, însă nu m-am putut sincroniza cu propunerile, pentru că fie îmi ocupau prea mult timp şi mă distrăgeau de la online, fie nu erau formate care să mă reprezinte”, a spus Adelina Pestrițu

Citeste si: Vremea joacă ping-pong cu noi. Ce temperaturi vor fi în weekend - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Adelina Pestrițu a dat televiziunea pe activitatea online

Adelina Pestrițu a colaborat 6 ani cu trustul Kanal D. Frumoasa brunetă a hotărât că este momentul unei schimbări pe plan profesional, lucru care s-a şi întâmplat. În anul 2006, vedeta a renunțat la proiectul de televiziune în care activa.

”A fost o colaborare frumoasă, pe parcursul celor 6 ani, în care practic am evoluat împreună şi am avut extrem de multe de învăţat. De-a lungul acestei colaborări, am cunoscut oameni deosebiţi, cu care m-am înţeles de minune şi cărora le ofer tot respectul meu. Această colaborare s-a încheiat de comun acord şi vreau să le mulţumesc celor din conducerea Kanal D, dar şi echipei cu care am petrecut 12 ore/zi în redacţie. Este momentul pentru o nouă etapă în viaţa mea şi pentru noi începuturi. Sunt mândră că am făcut parte din acest trust timp de 6 ani şi le doresc mult succes şi pe viitor.”, a mai adăgat vedeta în cadrul interviului.

Adelina Pestrițu[Sursa foto: Instagram]

Sursa: Impact.ro