Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Fosta prezentatoare de televiziune și bărbatul căruia i-a dăruit un copil și cu care s-a căsătorit anul trecut sunt un exemplu pozitiv pentru toți cei din jur și, mai ales, pentru fanii brunetei. Cei doi parteneri se înțeleg de minune, iar faptul că se iubesc este evident de fiecare dată când apar împreună în public sau când împărtășesc momente din viața lor pe paginile lor de pe rețelele de socializare.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea s-au gândit la o modalitate orginală de a arăta lumii, dar mai ales de a-și arăta unul altuia, iubirea pe care și-o poartă. Ce doi soți au mers azi împreună la un salon de tatuaje unde și-au făcut fiecare câte un tatuaj.

„There is only one happiness in life, to love and to be loved (n.r. - Există o singură fericire în viață, să iubești și să fii iubit) este fraza care are o însemnătate aparte pentru celebrul cuplu. Jumătate din frază se află pe mâna lui Virgil, iar cealaltă jumătate se află pe mâna Adelinei, așa că adevărata semnificație a tatuajului lor poate fi înțeleasă doar atunci când ei sunt unul lângă celălalt.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea iubesc tatuajele

Pe lângă dragostea pe care Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea și-o poartă, cei doi soți împărtășesc și o mare pasiune pentru tatuaje. El are în jur de 30 de tatuaje pe corp, iar pentru frumoasa brunetă acesta este tatuajul cu numărul 28.