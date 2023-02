Adelina Pestrițu și Zeny au fost externate. Ce diagnostic grav a primit fiica vedetei: „A fost nevoie de oxigen”

In articol:

Ultima perioadă din viața Adelinei Pestrițu nu a fost deloc una bună. Vedeta a trecut rapid, așa cum spunea chiar ea, de la extaz la agonie, atunci când fiica i s-a îmbolnăvit.

Timp de o săptămână, atât a fost nevoie ca vedeta și Zeny să stea internate, astfel încât minora să se repună pe picioare.

Totul, după ce, subliniază fosta prezentatoare, micuța s-a confruntat cu o banală tuse.

Citește și: Adelina Pestrițu își sărbătorește astăzi ziua de naștere! Cadoul impresionant pe care l-a primit din partea fiicei și a soțului său: „Cadoul care nu poate concura cu niciunul din lumea asta”

Adelina Pestrițu și Zeny au fost externate [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: EXCLUSIV! Weekend plin de emoții pentru Bursucu! Îndrăgitul prezentator de la Kanal D a fost naș de botez pentru prima oară- kanald.ro

Citeste si: Panică într-un centru comercial. Un bărbat s-a sinucis. VIDEO- stirileprotv.ro

Zeny și-a revenit, după șapte zile de spitalizare

Iar acum, după ce și-a văzut fata simțindu-se mult mai bine și s-au reîntors acasă, Adelina Pestrițu a revenit în atenția celor din online, acolo unde a lipsit total în această perioadă grea.

Primele sale destăinuiri având legătură cu Zeny și problemele ei de sănătate. Prin prisma situației pe care au traversat-o ele, Adelina Pestrițu a vrut să tragă un semnal de alarmă în rândul tuturor părinților.

Vedeta spune că atunci când ai un copil, chiar dacă pare doar puțin răcit, cel mai indicat este să se ajungă la medic. Și asta pentru că sub orice formă minoră de gripă, de fapt, se poate ascunde o gravă problemă de sănătate.

Așa cum a fost și în cazul fiicei sale, care timp de șapte zile a primit un tratament foarte dur și a avut nevoie de oxigen, dat fiind faptul că plămânii ei erau foarte afectați.

Citeste si: ”Urlă în gura mare că ei se iubesc.” Lia Bugnar, mesaj cu subînțeles pentru Anghel Damian și Theo Rose?!- kfetele.ro

Citeste si: Se spală sau nu de Moșii de iarnă 2023? Răspunsul clar dat de preoții! Sâmbăta Morților este o sărbătoare foarte importantă- stirilekanald.ro

Citeste si: Când a dispărut, de fapt, Cansu Dere, din social media! Ultima poză cu actrița de pe Instagram nu este cea relevantă- radioimpuls.ro

Citește și: Adelina Pestrițu, primele imagini din vacanța din Laponia! Fosta prezentatoare TV este fascinată de peisaje

Din fericire, însă, s-a acționat la timp și rapid, medicii făcând o treabă bună și astfel Zeny nu a avut parte de complicații.

”Vreau să vă povestesc puțin ce s-a întâmplat. Totul a început de la o simplă tuse. De asta vreau să trag un semnal de alarmă și să vă explic cum am ajuns noi la spitalizare… Ne-am prezentat la camera de gardă, am mers să ne asigurăm că îi administrăm un sirop potrivit, pentru că știți că dacă îi dați un sirop pentru tuse productivă și ea este seacă sau invers puteți să îi agravați situația copilului. Cel mai bine este să cereți întotdeauna părerea medicului. La camera de gardă am spus ce s-a întâmplat, am spus că nu are decât o tuse, fără secreții nazale, fără nimic altceva și a început să o asculte doamna doctor de gardă. Ne-a recomandat să facem o radiografie pulmonară. După ce a fost examinată, am făcut radiografia pulmonară și pe radiografie s-au văzut plămânii destul de afectați, moment în care am intrat în panică, evident, și noi, părinții, și medicii, care au spus că trebuie internată. Am internat-o pe loc și vă repet că singurul simptom a fost tusea, la asta trebui să fiți extrem de atenți. De fiecare dată când copilul tușește, trebuie neapărat ascultat, pentru că noi, părinții, nu suntem capabili să ne dăm seama că este vorba despre ceva grav. Pentru noi poate părea ceva simplu, o viroză, așa cum se întâmplă peste tot și mai ales în perioada asta, dar în interior poate fi vorba de ceva foarte grav. A fost nevoie și de oxigen, tratamentul a fost unul destul de serios, dar a dat roade repede, având în vedere că o astfel de problemă de sănătate poate dura destul de mult și poate avea complicații peste complicații”, a spus Adelina Pestrițu, pe pagina sa de Instagram.