Adelina Pestrițu, surprinsă în brațele lui Smiley! Anunțul făcut de cei doi: „Sunt foarte fericită”

Ieri seară, 31 mai, a avut loc un concert mult așteptat al artistului, la Sala Polivalentă, acolo unde au participat peste 5.000

de fani, iar Smiley le-a făcut o surpriză de proporții spectatorilor, căci a lansat videoclipul piesei ”Scumpă foc”, acolo unde apare Adelina Pestrițu, în rol principal.

De asemenea, Adelina Pestrițu nu a lipsit de la eveniment și chiar din public, bruneta a făcut o serie de declarații despre experiența de la filmări, fiind foarte fericită că a fost aleasă să aibă un rol în videoclipul cunoscutului cântăreț.

„Sunt foarte fericită că am putut participa ca rol principal în noul videoclip al lui Smiley”

În noul videoclip al lui Smiley, Adelina Pestrițu i-a uimit pe fani cu apariția sa. Așa cum și-a obișnuit deja admiratorii, vedeta a îmbrăcat o ținută elegantă, mai precis un costum negru, care a fost atent accesorizat cu o pereche de cercei încrustați cu pietre prețioase.

Totodată, Adelina Pestrițu a petrecut 20 de ore pe platoul de filmare, însă nu a lăsat să se vadă nicio secundă oboseala, iar în fiecare cadru a arătat impecabil. Pentru filmări s-a folosit și o mașină foarte scumpă, al cărei preț pornește de la 250.000 de euro și pe care Adelina a condus-o.

De asemenea, bruneta a făcut o serie de declarații despre experiența trăită pe platourile de filmare, alături de Smiley, fiind extrem de încântată că a avut ocazia să participe la realizarea videoclipului și

să aibă chiar un rol principal.

„Sunt foarte fericită că am putut participa ca rol principal în noul videoclip al lui Smiley. Este un artist pe care îl admir demult și îl apreciez pentru tot efortul pe care îl depune în proiectele lui ca totul să iasă perfect. Este și lucrează numai cu profesioniști și asta se poate vedea cu ochiul liber în rezultatele pe care le are”, a declarat Adelina Pestrițu, la concertul lui Smiley.

Adelina Pestrițu, în videoclipul lui Smiley [Sursa foto: Captură YouTube]

Smiley, despre motivul pentru care a dorit ca Adelina să fie protagonista videoclipului său

De asemenea, la rândul său, Smiley a vorbit și el despre noua piesă, dar și despre videoclip, mărturisind că unul dintre motivele pentru care a dorit ca Adelina Pestrițu să fie protagonistă a fost acela că, bruneta este pe cât se poate de profesionistă, lucru pe care l-a și demonstrat în nenumărate rânduri.

„Mi-am dorit să dau START verii și distracției pe scenă, într-un concert mare pe care l-am așteptat cu dor mai bine de 2 ani. A fost cel mai bun moment să ofer oamenilor, care au vrut să se întâlnească live cu mine, o premieră, să fie primii care ascultă noua mea piesă și primii care văd videoclipul. A fost o superatmosferă, am dansat, am cântat și am pornit vara împreună, așa cum trebuie să fie ea, cu emoții de tot felul, cu bucurie, cu distracție. Și am văzut-o cu toții pe Adelina Pestrițu care, în clipul nostru, e „Scumpă foc” și la filmări, un profesionist, așa cum auzisem despre ea”, a transmis Smiley.

Adelina Pestrițu și Smiley, în noul videoclip al artistului [Sursa foto: Captură YouTube]