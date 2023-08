Adelina și Radu Dragne, imagini emoționante cu fetița lor! Cum e viața lor acum, după ce au devenit părinți? „Zeynep e dependentă de noi” | EXCLUSIV

In articol:

Adelina și Radu de la Puterea dragostei au prezentat, în premieră, pentru WOWnews, fetița lor, în vârstă de doar o lună și o săptămână. În emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, într-o vizită la apartamentul proaspeților părinți, cei doi au spus că micuța lor, pe care o alintă “bâzdâci”, le-a schimbat viața cu adevărat.

În ciuda faptului că Adelina a trecut printr-un adevărat coșmar la naștere, fiindcă nu reușea să aducă pe lume copilul, deși termenul de săptămâni trecuse, sau a depresiei pe care a avut-o în prima perioadă de mămică, din cauza “furiei laptelui!”, bebelușa Zeynep Eva Mihaela este o minune pentru cunoscutul cuplu.

Adelina și Radu, totul despre viața de părinți

Adelina și Radu sunt părinții unei fetițe superbe. Cei doi se pregătesc de botez și au vorbit despre viața de mamă și tată. Cândva erau concurenți în cadrul unui show matrimonial, iar acum au o familie împreună.

„Adelina: Cea mică are momente când stă trează noaptea și 3, 4 ore. Ziua nu reușesc să mă odihnesc deloc. Am avut risc de naștere prematură, am născut prin cezariană, eu îmi doream să nasc natural. Nașterea a fost pe nepregătite, nu am știut că o să nasc atunci. Când am născut am plâns încontinuu 20 de minute, am încercat să mă controlez. Fetița nu a acceptat sânul, deși eu mi-am dorit să-i dau sân, așa că am hotărât să-i dau lapte praf, mulți m-au judecat. Sânii mei erau împietriți, nu puteam să dorm. Soțul meu a fost foarte mult lângă mine.

Radu: Am ajuns la concluzia că e dependentă de noi. Când vine cineva la noi, începe și se mâțâie.”, au spus cei doi.

Cristina Dorobanțu, o nașă implicată

Cristina Dorobanțu este nașa fiicei lui Radu și a Adelinei. Cei doi sunt foarte mulțumiți de prezentatoarea TV, care și-a luat rolul de părinte spiritual în serios.

„Cristina Mihaela Dorobanțu este foarte implicată și ne bucură foarte tare acest lucru, pentru că noi ne-am dorit din suflet să fie nașa copilului nostru. La început îi era teamă să o țină în brațe. E foarte stresată cu botezul. Urmează să vină peste câteva zile la fetiță, să o vadă din nou. Este foarte implicată și ne bucură foarte mult chestia asta. Ne dorim să fie o legătură între ele două când o să crească. Mai sunt unele persoane, care nu țin legătura cu nașii, dar la noi nu se pune problema.”, a declarat Radu, pentru WOWnews.

