Adevăratul motiv pentru care Andreea Antonescu nu a ales-o pe Andreea Bălan nașă și pentru al doilea copil! A spus totul abia acum: „Nu am înțeles și nu înțeleg multe lucruri”

Andreea Antonescu radiază de fericire de când a devenit mămică pentru a doua oară, iar aceasta se declară o femeie împlinită în prezent. Totuși, după ce s-a aflat că șatena nu a ales-o drept nașă de botez pe buna ei prietenă, Andreea Bălan, pentru cea de-a doua ei fiică, gurile rele au început să spună vrute și nevrute în jurul acestui subiect, mulți crezând că între cele două chiar ar exista anumite neînțelegeri în ultima perioadă.

Ei bine, însă, departe aceste lucruri de ceea ce se întâmplă, de fapt, în realitate. Andreea Antonescu a dorit să lămurească întreaga situație, explicând că prietenia ei cu Andreea Bălan și alegerea nașilor pentru micuța Venice nu au nici cea mai mică legătură.

Mai mult decât atât, cântăreața a mai punctat că nu există nicio regulă care să oblige alegerea acelorași nași pentru copii.

“Nu are legătură una cu alta. (n.r. prietenia lor cu nașii aleși) La urma urmei, nici nu știu, este o idee preconcepută conform căreia trebuie să ai aceeași pereche de nași la copii? Eu nu am auzit de așa ceva. Din câte știu, în cazul Andreei, care a avut două fetițe înaintea mea, sunt două perechi de nași total diferite. Nu înțeleg. Dacă este vorba de superstiții, eu sunt persoana care nu crede în superstiții. Nu am înțeles și nu înțeleg multe lucruri, dar am chestii mai importante asupra cărora să mă axez și să mă focusez și nu stau să dau atenție unor detalii care nu au niciun sens.”, a declarat Andreea Antonescu, pentru Ego.ro.

Cum a ales Andreea Antonescu numele pentru a doua ei fiică

Până de curând, Andreea Antonescu a ținut secret numele fiicei sale, însă aceasta l-a dezvăluit recent.

Pentru fetița ei cea mică, artista a ales prenumele Venice, justificând în cadrul unui interviu și motivul pentru care a decis să o numească așa pe micuța nou-născută.

„Ca și în cazul numelor noastre, AA, SS, ne-am dorit prenume care să aibă aceeași inițială cu numele – Venice Victoria se numește bebelina. Venice mi-a plăcut de mult timp și e diferit, ca și Sienna, iar Victoria este lesne de înțeles că ea este victoria mea din America.”, a declarat Andreea Antonescu pentru Viva.ro.