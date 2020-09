Livian de la Puterea Dragostei a fost unul dintre cei mai iubiți concurenți chiar a câștigat sezonul doi al competiției alături de Bianca Comănici, cea care i-a fost și iubită.

Livian a avut real succes pe parcursul competiției și la fel s-a întâmplat și după terminarea concursului. Livian a prins mai multă încredere în el și a decis să-și urmeze un vis din copilărie.

Motivul neașteptat pentru care Livian s-a apucat de cântat

Fostul concurent de la Puterea Dragostei a dezvăluit că și-a dorit foarte mult să cânte, motiv pentru care, imediat cum a putut să-și lanseze piesa a și făcut-o.

Succesul lui nu a fost chiar cel așteptat, mulți dintre internauși fiind de părere că Livian nu are voce și ar trebui să stea în banca lui.

Văzând comentariile negative din online, Livian a decis să le dea replică tuturor celor care îl judecă și a spus adevăratul motiv pentru care s-a apucat de cântat.

Mulți au crezut că este vorba de bani la mijloc, însă Livian Pop i-a asigurat că nici nu se poate pune problema de așa ceva.

„Aici nu e vorba de bani, ci mai mult e vorba de visul meu de când eram mai mic. Mă uitam așa la video-uri și îi vedeam pe Eminem, Beyonce, ei erau în vogă, erau Alex Velea și Connect-R cu melodia aia, dragostea dispare (...) mă vedeam și eu acolo. Când cântam, închideam ochii și vedeam cum cântă lumea după mine, e ceva ce îmi doresc de când sunt mic. Știu că nu am timbru vocal, că nu pot să mă bag pe orice gen de muzică, manele sau altceva, că nu am vocea necesară. Eu sunt un tip rațional și mă ascult, chiar dacă sunt foarte narcisist și am ideea aia că orice pun pe mine îmi stă bine, cu orice freză îmi stă bine, cu barbă scurtă, lungă, îmi stă bine, la chestia asta cu vocea sunt foarte rațional. Într-adevăr nu am voce, dar pe rap îmi place cum o dau.", a spus Livian.