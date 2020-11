Adevărul a fost spus! L-a înșelat sau nu Raluca Pastramă pe Pepe? Documentul care poate clarifica tot

Pepe și Raluca Pastramă [Sursa foto: Instagram]

Vestea că Pepe și Raluca Pastamă au decis să meargă pe drumuri diferite a șocat o țară întreagă. Cei doi îndrăgostiți au decis să divorțeze, dar se pare că lucrurile se complică, după ce au apărut mai multe zvonuri în care se declara faptul că Raluca l-ar fi înșelat pe cântăreț.

Adevărul despre infidelitatea Ralucăi Pastramă

In articol:

În urma unui document pe care Pepe l-a depus în instanță, reise faptul că fosta lui soție l-ar fi înșelat. După ce în urmă cu doar câteva zile, Raluca a cerut o restricție împotriva cântărețului, acum, artistul vine și scoate la iveală alte lucruri mai puțin plăcute din căsnicia lor.

”Am fost informat de un jurnalist de investigatie ca detine probe despre sotia mea cum ca aceasta in data de 08-09 2020 a fost in compania unui alt barbat pe nume … din … in Poiana Brasov in complexul …. si a altor persoane si m-a intrebat daca asta este adevaratul motiv al divortului nostru, rugandu-ma sa dau detalii in acest sens. La auzul acestor informatii am negat total cele spuse de jurnalist crezand ca presa incearca sa gaseasca stiri mondene”, se arată în documentul respectiv.

”Ulterior acestor situatii, am verificat pe retelele de socializare si am constatat ca informatiile au ceva corespondent in spusele jurnalistul, observand ca sotia mea urmareste frecvect pagina de instagram a domnului … si invers, acestia apreciindu-se reciproc si dovedind ca sunt apropiati”, se mai arată în documentul depus de Pepe.

Raluca Pastramă și Pepe[Sursa foto: Instagram]

Pepe, declarații despre incidentul violent

Totodată, episodul violent dintre Pepe și soția lui ar fi avut loc în zona stadionului Dinamo, în apropiere de locul unde cele două fetițe ale lor aveau antrenamentele de tenis.

”Pentru a putea verifica in integralitate cele sus mentionate, tot in data de 19.11.2020 m-am indreptat catre stadionul Dinamo unde fetitele aveau ora de tenis, dorind sa vorbesc cu sotia mea sa clarific subiectul spus de jurnalistul de presa. Aici, am dat de sotia mea ln masina vorbind la telefon si inchizand instant cand m-a vazut, fiind agitata. Am urcat in masina, am salutat-o, am intrebat-o de fetite si i-am explicat despre telefonul primit de la jurnalistul de presa, argumentandu-i ca trebuie sa stiu adevarul ca sa nu spun lucruri care pot sa nu fie adevarate. Aceasta a devenit si mai agitata iar la intrebarea mea daca ea cunoaste o persoana pe nume …, a raspuns sec da. de la munte”.

De asemenea, artistul recunoaște faptul că discuția a devenit tensioantă în acele momente.

”Discutia dintre noi a devenit un pic mai aprinsa in momentul in care sotia mea mi-a confirmat faptul ca intr-adevar in data de 08-09.11.2O2O a plecat la munte petrecand cu o gasca de prieteni, printre care si …. cu care deja fltrtreaza. aceasta fiind agitata si incepand sa ma jigneasca ca nu este treaba mea ce face ea cu viata ei… Precizez faptul ca, pe fondul acestor discutii sotia mea m-a injurat, ma jignit, ma scuipat, incercand prin acest comportament sa ma provoace”.

