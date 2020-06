In articol:

Mirela Vaida a deschis subiectul demisiei lui Emily Burghelea și a vorbit cu Vulpița și Viorel despre cele întâmplate la sfârșitul săptămânii trecute, atunci când asistenta tv i-a dus la ea acasă pe soții Stegaru, pe care i-ar fi îmbătat și i-ar fi pus să facă lucruri jenante pentru a-i filma și ulterior să își bată joc de ei. În emisiune au fost arătate și imagini de la petrecerea cu pricina, imagini în care apăreau Vulpița și Viorel alături de Emily Burghelea.

Emily Burghelea a mințit? Mirela Vaida a făcut-o praf în direct pe fosta ei asistentă

După episodul de aseară în care Emily Burghelea a anunțat că își dă demisia pentru că nu mai suportă să ascundă diverse lucruri, Mirela Vaida a încercat să întoarcă totul împotriva fostei sale asistente. I-a pus pe Viorel și Vulpița să povestească un episod care să o pună într-o lumină negativă pe Emily.

„Mi-a zis să îi dau adresa. Ea ne-a chemat la o petrecere. A trimis o mașină să ne ia. A zis că vine în față la benzinărie să ne ia, cu un băiat mai înalt. Când am ajuns acolo, eu am zis că poate fi ceva ok. Când ne-am urcat ne-a zis să nu cumva să zicem la nimeni ce se întâmplă.

Am ajuns acolo și a mințit că Veronica mi-a spus că îi e foame. Nu este adevărat. Am luat puțin grătar. Mai era un singur bărbat și două femei. Cineva o pus vin în paharul meu și al Veronicăi. Ia și bea. Noi care nu bem alcool. Am gustat și am pus paharul înapoi. Am făcut un dans popular. Emily spune hai să facem baie în jacuzzi”, a spus Viorel în direct.

Mirela Vaida: Vă filma cineva în tot acest timp?

Viorel: Da. Eu nu m-am băgat. Veronica s-a dus, au schimbat-o ei în costum de baie și au băgat-o în jacuzzi.

Mirela Vaida: Tu la mare ai stat îmbrăcată și acasă la Emily te-ai dezbrăcat?

Vulpița: Da, mi-a fost rușine.

Viorel: Eu nu am intrat. M-am dus, am pus mâna în apă și le-m udat doar. În timpul ăsta i-au mai dat un pahar de vin Veronicăi.

Mirela Vaida: Cine îi turna Veronicăi în pahar?

Viorel: Un bărbat. Apoi o pus-o să danseze pe o piesă de-a lui Tzanca Uraganul cu fundul la cameră și o filma iubitul asistentei. La un moment dat spune că eu am băut și nu puteam să merg.

Mirela Vaida: Ți-au dat să bei din pahare de shot-uri și dacă le amesteci cu vin ți s-a tăiat.

Viorel: Mi-a spus și când ne-am întors să nu spunem nimănui. Eu am presimțit ceva. De ce a chemat-o doar pe ea? Știți că atunci când a dormit Veronica la Emily? Poate a vrut să o combine cu cineva. Astăzi am aflat și eu, nu că ne-a mințit pe noi, ci și pe dumneavoastră. Emily mi-a zis că veronica și Rafaelo au făcut un videoclip în platou. Problema e că nu trebuia să o îmbete pe Veronica și să spună toate prostiile alea.