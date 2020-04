In articol:

Mihai Trăistariu are datorii la bancă, după cum chiar cântărețul a dezvăluit. Trăstariu susține că se află printre artiștii afectați de această perioadă, deoarece nu are cum să facă bani pentru a se putea întreține, a relatat click.ro. “Astfel, încearcă să mai câștige bani din școala sa de muzică și vrea să își dea unele apartamente spre chirie. Concertele pe care le avea s-au anulat din cauza restricțiilor impuse de autorități, de astfel, mai mulți artiști au pățit acest lucru. Totodată, a avut noroc cu unele concerte din care a mai câștigat niște bani, fix cu câteva zile înainte de a intra în vigoare noile ordonanțe. De astfel, artistul susține că are nevoie de bani și pentru plata ratelor la bancă.”, a notat sursa citată. (vezi cum a ajuns Trăistariu în lumea videochatului)

“Mai apare câte un virus d-ăsta de distruge tot drumul și trebuie să o iei pe altă cărare. Și, da, mă tot gândesc ce să mai fac, să mai produc un leu. Mă enervează chestia asta, că nu suport ideea de bani, dar chiar trebuie. Că am o rată la bancă și nu e mică. Și trebuie să produc bani ca să mă pot descurca. Așa mai am pentru câteva luni, până prin toamnă. Dar, trebuie să ajung în toamnă să fi produs deja ceva bani, ca să susțin toate ratele și să trăiesc OK. Deci asta mă pune pe gânduri și mă face să mă gândesc la tot felul de business-uri online sau alte lucruri care să producă bani. Nu doar cântatul. Ceea ce nu este un lucru rău. Până la urmă, cu toții putem face mai multe lucruri ca să supraviețuim.”,a spus Mihai.

Mihai Trăistariu are datorii la bancă. Le-a făcut prin intermediul firmei sale

Trăistariu are o rată la bancă, însă ea rezultă din două credite pe care Trăistariu, prin firma sa, „Mihai Traistariu SRL”, le-a contractat în martie, când pandemia de coronavirus a ajuns și în România. Conform documentelor, Trăistariu a făcut un credit mobiliar pe 4 martie, apoi a mai contractat unul, pe 10 martie. „Ipoteca mobiliara avand ca obiect sumele existente si/sau ce se vor incasa in conturile curente, deschise de debitor la banca transilvania, pana la concurenta datoriei debitorului fata de creditor, decurcând din contractul de credit„ se arată în documentele băncii. Probabil, cele două credite însumate fac ca datoria lui Trăstariu să fie undeva pe al 10.000-15.000 de euro.

