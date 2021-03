Adevărul despre despărțirea dintre Bianca Comănici și Livian! Bruneta a răspuns acuzațiilor făcute de fostul iubit: „Am fost mințită un an de zile”

In articol:

Bianca Comănici și Livian Pop au format unul dintre cele mai iubite cupluri în casa Puterea dragostei. Povestea lor de dragoste a întâlnit foarte multe suișuri și coborășuri, despărțiri și împăcări. După ce au câștigat împreună sezonul al doilea al emisiunii, fanii cuplului se aștepatu să îi vadă împreună mereu.

Din păcate, relația celor doi nu a continuat, iar între ei a început un adevărat scandal.

Într-un videoclip recent postat pe contul său de Youtube, Livian a făcut noi declarații despre despărțirea de Bianca Comănici. Fostul iubit al brunetei susține că motivul adevărat al despărțirii dintre cei doi constă în infidelitatea brunetei. El a declarat că are dovezi împotriva fostei lui iubite. Livian de la Puterea dragostei a mărturisit că a încercat de multe ori să îi ia apărarea în emisiune, în timp ce el era înșelat pe la spate.

Bianca Comănici a răspuns acuzațiilor făcute de Livian Pop [Sursa foto: Captura Video]

Bianca Comănici, răspuns pentru fostul ei iubit: „Am fost mințită un an de zile”

Bianca Comănici a răspuns acuzațiilor făcute de fostul ei iubit atât pe pagina sa de Instagram, cât și într-un videoclip postat pe Yotube. Câștigătoarea ambelor sezoane Puterea dragostei a mărturisit că toate acuzațiile făcute de fostul ei iubit sunt minciuni și că a încercat să profite pe urma ei pentru a câștiga competiția.

Bruneta a postat o conversația cu una dintre adminele ei, din perioada în care încă era împreună cu Livian Pop, în care a explicat că avea o presimțire că vrea să fie cu ea doar din interes.

„Vreau să vă arăt și să vă dau un sfat tuturor fetelor care au fost mințite, șantajate, înșelate, tâlhărite și așa mai departe. O să vă arăt niște mesaje pe care le-am scris eu acum doi ani de zile, să vedeți cum intuiția mea îmi spune aniște lucruri și inima îmi cerea altceva. Am ținut cont de inimă, în loc să țin cont de rațiune. În momentul în care am purtat discuția aia, aveam în jur de 3-4 luni, se vede că era în noiembrie și vorbeam cu admina mea care îmi era și încă este prietenă. Pentru că e mai matură, eu am încercat să îi cer un sfat. Cei care se întreabă de ce am postat asta, noi femeile și oamenii în general de multe ori simțim, dar ne gândim că poate suntem prea paranoici. Însă, se pare că tot ce am intuit cândva se adeverește pe zi ce trece tot mai mult.

De aceea trebuie să fiți atente, fetelor, în mod special. Sunt fel și fel de oameni, actori fără cursuri, sunt născuți să plângă la comandă sau se prefac că te iubesc ca să câștige bani pe urma voastră, fel și fel de alte lucruri materiale sau alte interese. Sfatul meu este că atunci când simțiți, renunțați! Ați văzut și voi din exterior că părea relația perfectă și că multe persoane s-au regăsit în povestea noastră pentru că unul dintre ei era actor și celălalt avea sentimente sincere. Dacă vorbim despre dovezi, dovezi am cu sutele: mesaje, poze, fel și fel. Aș putea să închid gura multora, însă n-am de ce. Eu nu vreau să îmi spăl rufele în public. Pot să scriu și o carte „Cum am fost mințită un an de zile”, în fiecare zi...”, a declarat Bianca Comănici, la InstaStory.

În videoclip postat pe pagina sa de Youtube, Bianca Comănici a distrus toate cadourile pe care le-a primit de la fostul ei iubit, inclusiv cecul pe care acesta l-a primit la încheierea emisiunii.