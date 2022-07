Adevărul despre divorțul dintre Gabriela Cristea și Marcel Toader! Prezentatoarea TV nu s-a mai abținut și a zis totul, în direct la TV: „Un bărbat abuzator”

In articol:

Înainte de a fi căsătorită cu tatăl fiicelor sale, Gabriela Cristea a avut o căsnicie de câțiva ani cu regretatul om de afaceri, Marcel Toader. Bărbatul s-a stins din viață în urmă cu ceva timp, însă chiar și așa, prezentatoarea TV nu poate uita anumite lucruri ce s-au întâmplat în căsnicia ei cu Marcel Toader, anumite chestiuni din relație ieșind la iveală abia acum, fiind dezvăluite chiar de către

În cea mai recentă ediție a emisiunii pe care bruneta o prezintă, Gabriela Cristea a ținut să facă mici observații, asta pentru că un concurent a umilit-o pe iubita lui, deși susține că o iubește foarte mult. Așadar, Gabriela Cristea și-a deschis sufletul în fața celor doi, povestindu-i tinerei tratamentele la care a fost supusă în urmă cu mai bine de zece ani, pe vremea când era căsătorită cu regretatul om de afaceri.

„Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator și nu vorbesc de abuz fizic. Când a fost abuz fizic, am plecat și am divorțat. Dar, am trăit în casă cu un bărbat care, în fiecare zi aproape mă trata așa cum te-a tratat pe tine Leo. Sunt mulți ani de atunci. Aproape 10! În continuare am niște frustrări și niște angoase că în momentul în care cineva doar încearcă să sugere ceva din lucrurile pe care le spunea acel om, nu vrei să știi cum reacționez.”, a declarat Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii pe care o prezintă.

Gabriela Cristea este căsătorită cu Tavi Clonda de mai bine de șapte ani

În prezent, Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt căsătoriți de mai bine de șapte ani, iar din relația celor doi au rezultat două fetițe, Victoria și Iris.

În urmă cu ceva timp, soțul prezentatoarei TV a făcut o serie de declarații despre relația pe care o are cu Gabriela Cristea, explicând dacă este sau nu gelos.

„Este vorba de încredere și de respect. Mai sunt gelos, recunosc pentru că acum stau foarte mult pe acasă, având puține concerte. Când se întoarce treaba și o să am concerte, o să fie ea și tot așa. Sunt gelos, dar într-o limită a bunului-simț. Este normală gelozia, dacă iubești pe cineva, nu poți să rămâi indiferent, dar nu trebuie să existe paranoia. Așa a fost de la început, am știut ce mă așteaptă” , a declarat Tavi Clonda, pentru Ego.ro .

