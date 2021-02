Adevărul despre fotografiile cu Bianca Drăgușanu bătută! Fostul soț a rupt tăcerea: „Am video cu ea în anumite ipostaze...”

In articol:

Bianca Drăgușanu este implicată într-un scandal cu fostul ei soț. Vedeta îl acuză că a bătut-o cu nenumărate ocazii, motiv pentru care are zeci de poze cu ea în telefon, în care fața îi este mutilată. Blondina a decis să împărtășească cu lumea întreagă aceste imagini șocante.

Ea își acuză fostul soț că a bătut-o până a lăsat-o înconștientă.

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a oferit un interviu în care a recunoscut că a lovit-o pe blondină, însă de fiecare dată a fost pentru a se apăra. Prima dată când ar fi lovit-o a fost în timp ce se aflau în Viena. El a mărturisit că are mai multe videoclipuri în telefon cu fosta lui soție, în ipostaze în care mulți nu ar vrea să o vadă.

„Da, am lovit-o în Viena, avea dreptate atunci, am recunoscut. A existat un conflict între noi doi în 30 septembrie. Trebuie să înțelegi de ce au degenerat lucrurile, din geloziile ei. De ce vrei tu să sari la bătaie? Adică tu sari la mine, eu te opresc și tu după aia spui că ai semne pe mână? Eu am video cu dânsa în anumite ipostaze, pe care nu ar vrea în viața ei să le dau. Când era întinsă pe jos a luat pastile. Sunt mai multe, printre ele și filmarea de la balcon. Ea are tulburări psihice”, a declarat bărbatul.

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu o acuză pe blondină pentru toate relațiile ei eșuate din trecut. El a declarat că mariajul lor a fost unul toxic, în care s-au certat și s-au împăcat de nenumărate ori.

„Zici că te-am bătut și după patru zile ai fugit cu mine în vacanță? Dacă a făcut dosar penal, asta doar ea știe. Bănuiesc că și-ar fi luat certificat. Dar să vină cu mine în Turcia să se afișeze peste tot cu mine? Femeia asta a fost numai în vacanțe cu mine, avea numai beneficii de pe urma certurilor noastre. Noi ne-am certat de vreo 15 ori și ne-am împăcat. Suntem de râsul lumii. De ce toate relațiile ei au fost lupta din Troia? Ca e ea pâinea lui Dumnezeu?“, a mai spus fostul soț, despre Bianca Drăgușanu .

Videoclipul în care Bianca Drăgușanu zace inconștientă pe podea

Bianca Drăgușanu neagă că ar fi încercat să se sinucidă

Fostul partener al divei a mărturisit că în filmulețul în care aceasta este întinsă înconștientă pe podea, ea ar fi încercat să se sinucidă. Bărbatul a declarat că se abține din a divulga mai multe despre fosta lui soție.

„Ea neagă că a luat pastile și că a leșinat. Am găsit-o cu un prieten leșinată pe jos în casă. A zis că a plâns și că a adormit pe jos. Sunt mai multe lucruri pe care nu vreau să le divulg”, a adăugat acesta, la un post de televiziune.