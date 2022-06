Adevărul despre relația dintre Mira și Levi Elekes! Artista a rupt tăcerea: „Eu nu pot”

In articol:

Mira și Levi Elekes se iubesc de mai mult timp, însă cei doi amorezi au ținut totul ascuns, iar de curând, au decis să facă totul public și să împărtășească cu admiratorii lor faptul că formează un cuplu. Ei bine, la puțin timp după ce și-au oficializat relația, toți fanii au dorit să afle mai multe lucruri din interior, așa că recent, artista a vorbit, pentru prima dată,

despre relația pe care o are cu iubitul ei.

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar pe internet, în special pe Instagram, se poate observa cu ușurință acest lucru, motiv pentru care, artista a dorit să-i asigure pe fani că tot din ceea ce afișează în mediul online este pe cât se poate de adevărat, căci ea și Levi se înțeleg foarte bine.

„Eu nu cred că există o rețetă perfectă, ci pur și simplu cred că sunt oameni potriviți sau nepotriviți. El este omul meu potrivit, din toate punctele de vedere și atât. Cam ce vedeți la noi, acolo, pe Instagram, chiar asta se întâmplă. Nu suntem genul de oameni care să fake-uim, adică eu cel puțin nu pot. Oamenii mă știu și cu bune și cu rele, n-am niciun fel de filtru, în afară de filtrele alea, de îmi pun un filtru și îmi face fața drăguță. În rest, nu îmi pun filtre, am și zile bune, am și zile proaste, e ceva firesc!”, a declarat Mira, pentru Cancan.

Mira: „Sunt femeie și mai am și eu momente când nu înțeleg”

De asemenea, Mira a mai precizat că Levi este omul potrivit pentru ea, iar din partea acestuia există mereu, indiferent de situație, înțelegere 100%.

Totodată, cântăreața a mai explicat că ea și iubitul ei, pe lângă faptul că se înțeleg de minune, cei doi au ajuns deja să se cunoască foarte bine.

„El zice să nu fii trist dacă nu ai motive. Întotdeauna se găsesc motive să fii fericit, trebuie doar să le vezi, să încerci să le găsești tu, să ai momentele tale cu tine. Avem momente, eu mai ales că am o latură din asta artistică, sunt mai dese momentele low decât le are el. Are și el momente când nu că e trist, ci pur și simplu e low ca energie. E ceva firesc, am înțeles asta, ne cunoaștem atât de bine încât atunci când e omul potrivit, se înțelege totul, nu există niciun fel de presiune, de genul «Vai, dar ce e cu tine astăzi, de ce nu mai ești la fel ca ieri?!» Noi suntem super, din partea lui este înțelegere 100%, eu mai puțin uneori. Și recunosc că sunt femeie și mai am și eu momente când nu înțeleg și nu îmi pasă, nu vreau să înțeleg! Sunt ceva de genul «Știi ceva, nu mă interesează?!»”, a mai spus Mira.

Mira și Levi Elekes [Sursa foto: Instagram]