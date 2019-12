De la o vreme încoace, la Puterea dragostei se vorbește foarte mult despre cuplul… Roxana -Alex Turcu. Și dacă,o perioadă, s-a ferit să facă vreo declarație în acest sens, la un moment dat, frumoasa femeie a spus adevărul despre relația dintre ea și fostul concurent din show-ul amoros, poate și pentru a pune punct speculațiilor de tot felul.

a scris Roxana Buzoiu pe Instagram, apoi a specificat și faptul că își dorește ca Alex Turcu să fie reprimit în show, deși el a fost eliminate prin descalificare.

Dacă Roxana îl așteaptă pe Turcu la Istanbul, în țară, tânărul, la rândul lui nu a rămas dator și îi trimite acesteia mesaje de iubire. ”În ochii tăi sunt numai eu. În ochii tăi mă văd așa cum sunt, în ochii tăi e cer senin. E locul unde vreau să fiu”, sunt cuvintele scrise în dreptul unei poze.

Roxana de la Puterea dragostei face un cuplu cu Turcu! ”Simt că pot trăi alături de el o poveste frumoasă de dragoste, diferită”

În concluzie, Roxana de la Puterea dragostei face un cuplu cu Turcu pe bune, și a vorbit, zilele acestea, mai mult pe marginea acestui subiect. "Îmi place Alex, simt că pot trăi alături de el o poveste frumoasă de dragoste, diferită de ce am avut până acum cu băieții pe care i-am întâlnit în casă. El chiar este un bărbat adevărat, unul care știe cum să se comporte cu o femeie", a spus Roxana, care a mai dezvăluit și care a fost momentul în care s-a apropiat de fostul concurent din show-ul moderat de Andreea Mantea. "Eu am declarat la un moment dat, într-un live exclusive la WOWbiz.ro, când am văzut prima dată competitorii din al doilea sezon că îmi Turcu, este interesant, dar nu agreez la el faptul că vorbește urât. Imediat după emisiunea, el mi-a trimis un mesaj și, de atunci, încet, încet, ne-am apropiat. Mi-aș dori mult sa fie în casă cu mine. Îmi este dor de el", a conchis frumoasa femeie, exclusiv, pentru WOWbiz.ro

Roxana de la Puterea Dragostei l-a sunat plângând pe Turcu! "Nu mai vreau să stau aici fără tine"

Zilele trecute, Andreea Mantea a lăsat-o pe Roxana să-l sune pe Turcu chiar în timpul emisiunii. Roxana a început să plângă și i-a spus tânărului că nu nu mai rezistă în casa Puterea Dragostei fără el. ”Vreau să vii aici, eu nu mai vreau să stau fără tine! Nu mai vreau să stau singură. Ți-am zis că încerc să te aduc aici și nu pot. Ori vin eu acasă, ori vii tu. Dacă pot să te aduc aici, poți să vii?”, a zis concurenta, apoi a primit și răspunsul de la Alex Turcu, și anume ”Da!”