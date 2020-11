Adevărul despre relația lui Mario de la Puterea Dragostei cu Anca. Aceasta e iubita de acasă?

De cum l-a văzut pe Mario, Alexandru Moroșanu a spus că știe cine e și a dezvăluit că are iubită acasă, așa că nu înțelege ce caută în show.

In articol:

Mai mult, Alexandru a mărturisit că are mai multe dovezi despre ce a spus Mario despre fetele din competiție. Mario le-ar fi jignit grav pe acestea, spunând că sunt depravate, pe Alexandra a numit-o „girafă cocoșată”, iar despre Aya a spus că este scundă și că are picioarele groase.

Mario s-a apărat și a dezvăluit că nu este nimic adevărat și că în timp va demonstra că este nevinovat. În plus, Mario de la Puterea dragostei a dezvăluit că acum este singur, fiind despărțit de iubita sa. ”Nu mai exista înțelegere demult între mine și ea. Nu are rost să spun aici la televizor. Nu ne mai înțelegeam”, a spus Mario.

Citeste si: Maria i-a păcălit pe toţi încă de la intrarea ei la Puterea Dragostei! Am aflat ce secret ascunde EXCLUSIV

Citeste si: COVID-19. Alertă: Pericol pentru milioane de copii, în școli! Profesorii, cu poalele-n cap - evz.ro

Citeste si: Virus rar, descoperit în Bolivia. Provoacă febră hemoragică și se transmite de la om la om - bzi.ro

Ce spune Mario de la Puterea Dragostei despre iubita lui[Sursa foto: captura Kanal D]

Anca, despre concurentul de la Puterea Dragostei ”Eu sunt iubita lui Mario”

Numai că Anca, așa cum o cheamă pe fata cu care a fost Mario, spune altceva. ”Eu sunt iubita lui Mario. Eu i-am trimis bilet de avion să se întoarcă acasă (...) Alexandru e prieten bun cu mine. Nu a mințit cu nimic. Și știe și Mario că dacă nu era Alexandru, nu se afla poate despre mine. Eu i-am spus lui Marius (n.red așa cum îi spune ea lui Mario) că dacă s-a dus la Puterea Dragostei să-și vadă de viața lui și să mă lase acum pe mine în pace. I-am spus că eu plec din țară, dar el mi-a spus să-l aștept”, a spus Anca într-un live. Tânăra care acum este în Cluj a precizat că Mario i-a spus că se duce la București și apoi a sunat-o de pe aeroportul din Istanbul dându-i vestea că va intra la Puterea dragostei.

Citeste si: Mary de la Puterea Dragostei spune adevărul. De ce s-a despărțit Ștefania de Mihai

Mario de la Puterea Dragostei, despre Anca: ”Nu vreau să o vorbesc de rău”

Mario susține că nu mai e împreună cu Anca, însă a mai vorbit cu aceasta și după ce a intrat la Puterea dragostei pentru a clarifica anumite lucruri.

”Eu am discutat cu ea înainte de a intra în casă. Eu nu caut vedetism. Am discutat cu ea niște lucruri. În trecut au existat niște chestii care m-au făcut să nu mai am încredere în ea. Nu o mai recunosc, am văzut-o schimbată. Nu mai suntem într-o relație. Ea știa că o să plec la Puterea Dragostei. I-am spus că vreau să fac ceva cu viața mea. Nu vreau să o pun într-o situația rea, nu vreau să o vorbesc de rău. Am mai discutat cu ea mai ales că trebuie să clarificăm niște lucruri. Speram să putem să discutăm doar noi doi, nu în public, dar așa a vrut ea”, a spus Mario de la Puterea Dragostei.