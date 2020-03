Usturoiul are multe beneficii pentru sanatate, dar si o multime de contraindicatii. Aici gasesti informatii complete despre cand e interzis sa il consumi. Care sunt contraindicatiile usturoiului.

Spre deosebire de cel romanesc, cu un miros specific, de dimensiuni potrivite si cu o multime de efecte benefice asupra organismului uman, usturoiul chinezesc reprezinta un mare pericol pentru sanatate. Contine substante toxice, daunatoare sistemului respirator si sistemului nervos.

Cum deosebesti usturoiul chinezesc de cel romanesc. De ce trebuie sa tii cont inainte sa-l consumi

Un tanar agricultor din zona Sibiului dezvaluie cum recunosti usturoiul chinezesc de cel romanesc.

Usturoiul chinezesc e toxic pentru organism

„În primul rând, vă uitați la coadă. Coada usturoiului ar trebui să fie moale, unde se unește cu căpățâna usturoiului, trebuie să fie moale, maleabilă. Dacă este tare, osoasă, nu este bun. Și prin miros se poate deosebi. Usturoiul românesc are un miros specific plăcut, pe când cel de import miroase mai mult a parfum decât a usturoi. Se mai recunoaște și prin formă, dar asta nu știu dacă poate oricine să deosebească. Pentru mine e ușor, dar cei care nu sunt obișnuiți nu își pot da seama. Dar cea mai bună metodă e asta. Să fie maleabil la coadă și să nu aibă cozile foarte groase. În general, usturoiul care vine de afară vine cu cozile tăiate. Deci cea mai bună soluție ca să vezi dacă usturoiul este sau nu românesc este aceasta, ar trebui să aibă și coada ca să îți dai seama. Dar și dacă nu o are, codița care rămâne nu trebuie să fie foarte tare, osoasă. Dacă este tare, osoasă, se simte, nu este maleabilă, nu este românesc. Deci usturoiul românesc are codița foarte moale”, declara sibianul Cazan Marius Lucian, mare cultivator de usturoi, pentru site-ul agrointel.ro

Mare atentie atunci cand cumparati usturoi adus din China. Se pare ca este toxic pentru organism.

Fermierii chinezi obisnuiesc sa stropeasca recoltele cu substante care in alte tari sunt interzise. Pamantul pe care creste usturoiul contine de cele mai multe ori metale grele, periculoase pentru sanatate, precum arsenic si cadmiu.

Pentru a scapa de paraziti si alti daunatori, chinezii trateaza usturoiul cu bromura de metil, o substanta care poate cauza chiar si decesul.

De asemenea, dupa ce este recoltat, usturoiul chinezesc este tratat cu clor pentru a fi curatat si albit. Chinezii obisnuiesc sa trateze recoltele de usturoi cu dioxid de clor sau peroxid de benzoil pentru a fi mai alb si mai atractiv pentru ochiul cumparatorilor.

Un alt indiciu de care trebuie sa tii cont sunt mustatile. Daca usturoiul nu are acele firisoare care seamana cu niste mustati de pisica inseamna ca este de provenienta chinezeasca si ca au fost indepartate pentru a nu trada faptul ca a fost cules dintr-un pamant tratat cu substante toxice.

Usturoiul chinezesc este tratat cu inhibitori de crestere si alte substante chimice pentru a preveni incoltirea in timpul transportului si al depozitarii inainte de a fi scos la vanzare pe rafturile supermarketurilor.

Usturoiul romanesc nu este la fel de aspectuos ca cel adus din China, are dimensiuni mai mici, dar este mult mai aromat si mai ales sanatos!

"Mirosul la usturoiul romanesc este caracteristic, puternic, specific usturoiului - cum il cunoastem - si cu un usor miros ierbos. Pe cand cel chinezesc are un miros slab, este necaracteristic si parca are o tenta chimica, o tenta de miros chimic", a spus prof. dr. Gabriela Iordachescu de la Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor, pentru stirileprotv.ro.

"Problema e ca ei fac o crestere intensiva si trateaza pamantul astfel incat cresterea bulbului sa se faca mai repede si mai mare. Deci se face un fel de usturoi gigant, ca sa aiba aspect comercial", a declarat prof. dr. Camelia Vizireanu, decanul Facultatii de Stiinta si Ingineria Alimentelor.

Dieta cu usturoi intareste metabolismul. Reteta completa

Usturoiul e alimentul detestat din cauza mirosului care ii face pe cei din jurul persoanelor care l-au consumat sa fuga. Totusi, usturoiul are foarte multe proprietati benefice. Va prezentam o dieta care intareste metabolismul.

Se prepara un amestec de usturoi, miere si otet care ajuta la schimbarea metabolismului. Dieta cu usturoi este simpla.

Mod de preparare: Se iau 8 catei de usturoi, se curata, se zdrobesc in piulita de lemn sau pe un tocator de lemn, apoi se amesteca cu 250 g de miere de albine si 500 ml de otet de mere. Atentie! Nu se foloseste nici un tacam din metal. Substanta obtinuta se baga intr-un borcan inchis ermetic cu un capac. Se lasa trei zile la rece, intr-un loc intunecos, amestecandu-se zilnic cu o lingura din lemn. Dupa cele trei zile se incepe cura.

Un astfel de borcan ajunge pentru o cura de o luna: se ia cate o lingura dimineata si una seara. Primele rezultate vizibile apar dupa circa o luna.