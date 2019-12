Adelina Pestrițu a fost desemnată cel mai bun influencer din România. Activitatea frumoasei brunete presupune ca ea să se lase pozată de foarte multe ori de-a lungul zilei. Recent, ea a publicat pe pagina ei de Instagram o fotografie făcută în mașină, dar a dezvăluit și ce s-a întâmplat și câteva momente mai târziu.

„Dupa poza asta am varsat cafeaua in masina. Sotul mi-a oferit toate laudele 😂

Totul devine o aventura in preajma mea 🤦🏻‍♀️”, a scris Adelina Pestrițu pe pagina ei de Instagram.

Adelina Pestrițu a recunoscut că este geloasă în relația cu Virgil Șteblea

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Frumoasa brunetă și soțul ei au o fetiță superbă, despre care s-a spus, însă de la naștere, că seamănă cu el mai mult decât cu ea.

Vorbind despre gelozie, Adelina a recunoscut că nu îi place când vede alte femei în apropierea soțului ei, dar că nu o deranjează faptul că toată lumea spune că Zenaida seamănă cu el.

Citeste si: Adelina Pestrițu n-a mai rezistat și și-a schimbat din nou look-ul! Cum arată vedeta cu breton

Citeste si: Adelina Pestrițu a încins internetul! Mihaela Rădulescu a reacționat imediat: „Arată cam...”

„În general, dacă vorbim despre alte femei în apropierea soțului, da, sunt geloasă, pentru că orice femeie este geloasă, dar dacă vorbim despre relația pe care copilul meu o are cu tatăl ei, ar fi absurd să fiu geloasă. Mai vin persoane la mine și-mi spun că-și cer scuze și speră să nu mă supăr, dar Zenaida seamănă atât de mult cu Virgil. Pe bune? Este taică-su, adică logic că seamănă. Sunt mândră că seamănă cu el pentru că eu îl iubesc pe soțul meu și am făcut-o din iubire și e normal să-l văd pe el în miniatură”, a povestit Adelina Pestrițu pentru Libertatea.ro.