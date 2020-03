Adi de la Vâlcea a cântat în mijlocul a 1.500 de femei la un spectacol organizat de Ziua femeii, înainte ca în România să se declanșeze starea de urgență provocată de pandemia de coronavirus. După aceea, văzând amploarea infectărilor, manelistul s-a autoizolat la domiciliu, unde se joacă pe calculator, alături de fiul său, în timp ce soția face curățenie. (vezi ce se întâmplă în Centrul vechi, după ce toate localurile au fost închise)

Citeste si: Coronavirus Romania: creste numarul cazurilor de coronavirus! Ultima ora: cate persoane sunt infectate

Citeste si: Medicul Monica Pop, despre cele două alimente banale pe care trebuie să le ai în casă, în timpul pandemiei de coronavirus

“Stau in casa si joc World of tanks,Alex joaca Fifa,Cris dezinfecteaza orice continuu:)a 9 a zi,ma plictisesc?o daa,dar sunt sanatos.nu pot sa mai merg la concerte?daaaa,dar mai bine fara si sanatos,o sa ma ingras,sigur da,dar mai bine gras si sanatos,nu vreau sa mi imbolnavesc familia sau pe voi,pe 7 si 8.martie,am facut peste 1500 de poze,am cantat in mijlocul a peste 1500 de doamne,ne am autoizolat atat eu cat si familia mea.multumesc Domnului ca nu avem nimic ,dar cu toti trebuie sa fim responsabili si sa stam in casa sa invingem virusul asta. Va astept sa jucam impreuna World of tanks.incep sa devin bun de tot”, a postat Adi de la Vâlcea.

Adi de la Vâlcea a cântat în mijlocul a 1.500 de femei. Ulterior, România a intrat în stare de urgență

Pe 16 martie, România a intrat în stare de urgență din cauza pandemiei de coronavirus. Miercuri, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, într-o declarație de presă, că activitatea de servire și consum în restaurante, hoteluri, cafenele și localuri publice va fi suspendată. Este vorba de activitatea de servire şi consum a produselor alimentare şi a produselor alcoolice şi nealcoolice, derulată de localuri, cafenele şi alte localuri, în staţiile din interior sau exterior.

Ministrul a mai anunțat că se suspendă suspendarea tuturor activităţilor culturale, ştiinţifice, religoase, sportive, balneare, de îngrijire personală, realizate în spaţii închise.Se interzice desfăşurarea oricărui eveniment care presupune participare a peste 100 de persoane în spaţii deschise. În cazul evenimentelor care reunesc sub 100 de persoane, distanţa între participanţi trebuie să fie de peste un metru. De asemenea, se suspendă toate zboruile către şi dinspre Spania, pentru 14 zile, din 18 martie, ora 18.00.