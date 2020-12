Adi de la Vâlcea a rămas în drum cu un Lamborghini de 120.000 euro! Manelistul tocmai îl cumpărase de la Garcea (Vacanța Mare)

Adi de la Vâlcea a crezut că i-a pus Dumnezeu mâna în cap când a aflat că actorul Mugur Mihăescu își vinde celebrul său Lamborghini cu ”doar” 120.000 euro. La vremea respectivă, mașina avea doar 10.000 km, iar un model nou costa dublu. Ulterior, Adi a regretat alegerea făcută.

Adi de la Vâlcea: ”Am avut în jur de 200 de mașini”

”Știți că Garcea de la Vacanța Mare avea Lamborghini. Merg la Mugur, mă înțeleg cu el, gata, vin să iau mașina. O luam pe datorie, că eu am fost împrumutat trei sferturi din viața mea. Cumpăram mașini, mă împrumutam de bani, aveam eu 3 lei, mă mai împrumtam de 3. Prima mea mașină a fost un Renault 14. Am avut 13 mașini până să-mi iau permis de conducere, vă dați seama ce pasiune am avut. Și am avut în jur de 200 de mașini, în total.

Addi de la Vâlcea a avut numai necazuri cu mașina

Mă înțeleg cu Garcea, 120.000 euro îmi cerea pe ea. Avea doi ani și jumătate și doar 10.000 km. Mașina costase 2 sute și ceva de mii, ca să vă dați seama cât se pierde la o mașină. Merg la el să iau mașina, mă întreabă când îi dau banii. ”Băi Mugure, 6 luni e bine?” ”E bine”, zice el. Și scot și eu să-i dau din bani. Cât credeți că aveam eu toți banii: 4.000 euro!”, a povestit Adi de la Vâlcea pe canalul său de Youtube.

I s-a oprit mașina în drum, la mare

Mândru de achiziția făcută, Adi a plecat direct la mare cu noua mașină, mizând pe faptul că va întoarce toate capetele prin stațiune. Și așa a fost!

”La mare, în mijlocul lumii, se uita toată lumea, mă filmau cu telefoanele... Se strică discul de ambreiaj! Să știți și voi despre Lamborghini, cei care nu ați avut, Lamborghini Gallardo, nu vorbesc despre celelalte, că nu am avut, are o mare problemă: discul de ambreiaj se strică la câteva mii de kilometri. Și nu te anunță, rămâi exact în mijlocul drumului, nu mai ai ce să-i faci. Eu am rămas în mijlocul stațiunii, râdea toată lumea”, a mai povestit Adi de la Vâlcea.

Pe autostradă i s-a mai oprit de două ori

Cântărețul a sperat că a fost doar un incident izolat și că investiția a meritat. După ce și-a reparat mașina în Constanța, cu ajutorul unui mecanic din zonă, a plecat spre casă.

Mugur Mihăescu de la Vacanța Mare

”Plec de la mare și vă spun sincer, pe la Medgidia mi se strică mașina! Nu mai mergea... trei zile mi-a luat să ajung acasă. Era o bujie incandescentă, îmi vine de la Constanța, plec... Pe autostradă rămân fără ulei... Făcea motorul tac-tac-tac, ca un tractor. Vă dați seama ce coșmar, să-ți cumper Lamborghini și într-o săptămână să ai problemele astea... Era cea mai scumpă mașină din viața mea”, a mai povestit Adi de la Vâlcea.

Reparația mașinii a costat 35.000 euro

Adi spune că în disperare de cauză a oprit la o benzinărie și a cumpărat singurul motor pe care l-a găsit acolo. L-a pus în mașină și cu chiu cu vai a ajuns acasă, hotărât să-i returneze mașina actorului.

”Și îl sun pe Garcea: uite băi frate ce mi s-a întâmplat, nu se poate... L-am trimis pe șoferul meu să-i ducă mașina. Niciodată n-am dat o mașină înapoi... Și i-am zis: ”duc mașina la Viena, că acolo era service și dacă ăia de acolo spun că mașina s-a stricat din cauza mea, eu plătesc reparația și iau mașina în continuare. Dacă spun că este din cauza ta, plătești tu”. Mă duc la Viena și șeful de acolo îmi explică: mașina a avut un defect din fabricație, dar nu asta, toate... când ploua pe la gurile de aerisire, la capota motorului intra apă și curgea pe bujiile incadnescente. Și acolo a făcut combustie internă motorul. Ei au descoperit greșeala asta iar mașinile când veneau în service, le puneau un capac. Dacă Mugur venea în acel an, cum era normal, îi puneau și capacul la motor. Dacă venea în anul ăla și se strica motorul, i-l schimbau în garanție. A fost vina lui și a plătit 35.500 euro, a schimbat motorul și un catalizator”, a încheiat Adi de la Vâlcea.