Adi de la Vâlcea nu se uită la bani. Artistul i-a făcut cadou fiului său un bolid de lux: „Ăsta de aici pleacă la băiatul meu”

Adi de la Vâlcea este un nume pe care foarte cunoscut în industria muzicală românească, nu puțini sunt cei care îl apreciază și îi ascultă melodiile artistului.

Recent, cântărețul i-a făcut un cadou fiului său, la care mulți doar visează. Adi de la Vâlcea este un familist convins, iar când vine vorba de familia lui, acesta nu se mai uită la bani.

Bolidul de lux pe care Adi de la Vâlcea i l-a cumpărat fiului său

În urmă cu câteva zile a fost ziua de naștere a fiului cântărețului, iar acum, manelistul i-a făcut un cadou mai întârziat, dar care a meritat așteptarea. Foarte mulți oameni știu deja că artistul are o slăbiciune pentru bolizii de lux, iar garajul lui este plin de astfel de mașini. Problema spațiului este deja rezolvată, deoarece manelistul i-a dăruit una dintre mașinile sale prețioase băiatului său. Motivul pentru care copilul artistului a primit cadoul din partea tatălui său a fost pentru că acesta a avut permisul suspendat.

„Vă salutăm prietenii! M-am lăudat cu garajul meu față de voi, dar acum se subțiază rău de tot. Ăsta de aici pleacă la băiatul meu, pentru că a fost ziua lui și i l-am făcut cadou. Pe 17 a fost ziua lui, îl ia astăzi pentru că azi și-a luat permisul, nu a fost cuminte. Așa că ăsta i-l dau băiatului meu cadou pentru că nu am decât un singur băiat. Și am și un băiat bun, crescut bine, un băiat care nu m-a supărat niciodată, să știți. Sunt mândru de băiatul meu, bine, toată lumea e mândră de copiii lor, dar să știți că eu sunt fericit cu familia mea. Știți că am o familie frumoasă și așa vă doresc și vouă să aveți. Asta merge la băiatul meu. Deci garajul meu s-a subțiat rău de tot”, a spus Adi de la Vâlcea într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

Ce crede Adi de la Vâlcea despre relația dintre fiul său și iubita lui?

Anul trecut, fiul artistului, Alex, și iubita acestuia au decis să se mute împreună, asta după ce în anul 2021 cei doi s-au logodit. Manelistul are numai cuvinte de laudă la adresa Mădălinei și o consideră pe aceasta ca pe fiica lui. Vedeta crede că fiul și viitoarea sa noră au luat decizia cea mai bună când s-au mutat împreună, deoarece așa cunoști cel mai bine un om.

„De Crăciun s-au mutat împreună. Când dorește să facă nuntă, sigur, cu mare drag. Va fi un eveniment frumos, dacă va fi. S-au mutat ca să vadă cum e să stea împreună, să vadă cum se înțeleg, că așa se cunosc, practic, ca soț și soție. Nora mea este o fată minunată. E ca și fiica mea, să-i ajute Dumnezeu să se înțeleagă bine”, a spus cântărețul, potrivit Fanatik.