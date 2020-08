In articol:

Adi de la Vâlcea și-a comandat mașină din America. Aceasta sosind zilele trecute. Manelistul a fost fotografiat în timp ce admira autoturismul aflat în poarta vilei sale și a postat pe facebook: "Vă pup pe toți". “Toate ca toate,dar dintre toți pe care îi cunosc,vedete sau nu ,oameni de afaceri sau nu,tu,ai avut cele mai bune gusturi la mașini, si la culorile pe care le prind. Ca am vazut si caricaturi cu masini de colecție”, a postat un fan. (vezi cum arată nepoata lui Adi de la Vâlcea în costum de baie)

Citeste si: Adi de la Valcea si sotia sa, Cristina sunt mai indragostiti ca oricand, dupa 20 de ni de casnicie! Iata cum au raspuns la intrebarile indidcrete lansate de micuta Maria, coprezentatoarea "Teo Show"de astazi!

Citeste si: Adi de la Vâlcea, declarații uimitoare despre soția sa: „Merge și de două ori pe zi la biserică, a învățat să cânte la chitară singură, ca să cânte în corul bisericii..”

Citeste si: Doua zile de poveste! Christian Sabbagh si sotia lui si-au botezat fiica!

E vorba despre un Corvette Stingray. „Esti sef cu corvettul la poarta...Superbă mașină. Să o stapanesti sănătos....Frumoasa bijuterie de mașină...Pana la urma te-ai hotarat . Sa o stapanesti sanatos !...Frumoasa nava spațială ...cind ieși cu ea in spațiu sa știi ...adresa e inima mea Superb corvette-ul, am avut ocazia sa il vad in trafic, o bijuterie”, au scris alți admiratori.

Adi de la Vâlcea și-a comandat mașină din America. Este folosit un acoperiş retractabil tare

Chevrolet Corvette Stingray Convertible este un model prin care se marchează o altă revoluţie mică: pentru prima dată în istoria modelului este folosit un acoperiş retractabil tare în loc de unul moale. Noul model o are în partea posterioară: un nou capac peste compartimentul motorului, lipsit de un panou de sticlă transparentă, dar şi două “cocoaşe” specifice modelelor roadster, care se regăsesc câte una imediat după scaune, a dezvăluit autoblog.md.

Sub noul capac care stă peste motor se ascunde de fapt şi mai întâi un spaţiu de stocare a acoperişului tare, care este format din două secţiuni şi care poate fi instalat sau scos cu ajutorul a şase mici electromotoare. Procesul durează 16 secunde şi se poate realiza până la o viteză de 48 de km/h. Spaţiul dintre cele două “cocoaşe” este ocupat de o sticlă care poate fi reglată vertical indiferent de prezenţa sau lipsa acoperişului, având rolul principal de protecţie împotriva vântului.

Adi de la Vâlcea și-a comandat mașină din America. Viteza maximă este de 312 kilometri la oră

Deoarece Corvette Stingray a fost inițial creat ca un automobil cu o caroserie de tip Targa, transformarea într-un coupe-roadster nu a mai necesitat o ranforsare suplimentară a panoului care se află sub maşină. Cu toate acestea, creșterea greutății și modificarea distribuţiei acesteia pe osii a necesitat o personalizare individuală a suspensiei. Clienţii vor avea ocazia să comande pe acest model şi pachetul de circuit Z51 Performance. Prezenţa sa pe o decapotabilă va putea fi sesizată cel mai rapid prin spoilerul montat în partea posterioară.

Propulsorul este acelaşi care a debutat pe primul model: un montat longitudinal V8 natural aspirat de 6.2 litri, care produce 502 CP şi 637 Nm de cuplu. Cutia de viteze la care este cuplat este una preselectivă robotizată cu opt trepte, marca Tremec. Caracteristicile dinamice încă nu au fost dezvăluite, însă se ştie că un model de bază cu Z51 Performance Package poate face 0-97 de km/h în mai puţin de 3.0 secunde şi poate rula cu maxim 312 km/h. Producția noului Chevrolet Corvette Stingray Convertible a început în primul trimestru din 2020. Producătorul a anunțat că un astfel de Corvette va fi cu 7.500 de dolari mai scump decât modelul de bază – respectiv preţul de start va fi în jur de 67.500 de dolari.