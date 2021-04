Adina Alberts a câștigat procesul cu George Simion de la AUR! Politicianul îi cerea 100 de lei pentru calomnie! Dezvăluiri exclusive

In articol:

Adina Alberts a câștigat procesul cu George Simion, în care șeful AUR îi cerea soției lui Cataramă despăgubiri de 100 de lei pentru calomnie. Judecătorii au respins cererea parlamentarului, decizia rămânând definitivă datorită faptului că Simion n-a depus apel în 15 zile de la comunicare.

Adina Alberts i-a refuzat oferta lui George Simion

Interesant este faptul că Adina Alberts și George Simion ar fi trebuit să colaboreze pe plan politic. Oferta a venit de la Simion înainte de campania electorală de la alegerile locale, atunci când AUR nu ajunsese să devină un partid-vedetă al politicii românești. La acea vreme, Simion a vizitat-o pe Adina Alberts și i-a propus acesteia să candideze din partea AUR la Primăria Sectorului 1. Înainte ca aceasta să apuce să ia o decizie, Simion i-a trimis deja câțiva ”experți online” care să se ocupe de campanie. Ulterior, aceștia i-au solicitat femeii suma de 10.000 de euro pentru serviciile de imagine pe care i le-a creat pe Facebook, susține Adina Alberts.

Medicul a avut o ieșire nervoasă la adresa lui George Simion, despre care a spus că o ”amenință și șantajează” pentru că nu a vrut să candideaze pentru partidul lui și pentru că refuză să plătească serviciile pe care, spune ea, nici măcar nu le solicitase. Alberts s-a plâns la acea vreme că a început să primească sute de mesaje injurioase la adresa ei, prin intermediul conturilor de socializare și a tras concluzia că acestea vin cumva de la oamenii lui George Simion.

George Simion ar fi vrut-o pe Adina Alberts în partid

Alberts: ”Am refuzat să mă las șantajată”

”Deci, am refuzat să mă las șantajată. Mi-au declarat că se vor opri doar dacă le dau 10.000 de euro, invocând că echipa lui mi-ar fi adus un plus de imagine pe Facebook în valoare de... 10.000 de euro. Candidatul la europarlamentare George Simion i-a dat mesaje soțului meu, vineri seară, în care pretindea această sumă pentru a ”nu avea bătăi de cap”. Am încercat să discut omenește cu George Simion în această după-amiază, dar nu am reușit, acesta făcându-mă troacă de porci”, a scris Adina Alberts.

George Simion nu a stat prea mult la discuții și a dat-o în judecată pe Adina Alberts pentru afirmații calomnioase. Procesul s-a tranșat în camera de consiliu, iar judecătorii au anulat cererea lui George Simion, încheind astfel întregul scandal dintre cei doi.