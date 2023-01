Adina Buzatu a vorbit despre momentele mai puțin comode din viața ei! De ce se simte uneori jenată în fața mamei sale: ,,Dacă se sărută”

In articol:

Adina Buzatu este una dintre cele mai de succes femei din țara noastră. Creațiile sale sunt foarte apreciate și căutate în rândul vedetelor. Stilista își iubește foarte mult meseria și petrece foarte mult timp dedicându-se acesteia, iar afacerea sa merge foarte bine.

Recent, aceasta a vorbit despre ce anume o face să fie jenată în fața părinților.

Adina Buzatu, jenată în preajma părinților

Adina Buzatu este foarte apropiată de părinții săi, dar, cu toate acestea, stilista a mărturisit că mai sunt câteva momente în care se simte jenată față de mama ei. Unul dintre aceste momente este atunci când se uită la un film, iar după ceva timp apar unele scene mai fierbinți. Vedeta a recunoscut că și după ce a devenit mamă, adult fiind, când apăreau astfel de scene se ridica și se ducea la bucătărie pentru a căuta popcorn.

„În momentul ăsta nu e nicio problemă, pentru că este ea mare și pentru că noi suntem prietene foarte bune, dar când avea 12 ani, spre exemplu, era o situație jenantă, mai puțin cu mine. Dar când erau și bunicii de față, atunci chiar era o problemă. Și culmea e că eu și acum dacă se sărută doi la TV și e mama cu mine, mă simt un pic jenată. Uite, Sara nu are treaba asta și pentru că discutăm foarte deschis, avem o relație foarte apropiată și cumva am depășit barierele de genul. Dar cu mama am avut toată viața și cu taică-miu, aveam copil deja și dacă era o fază, mă ridicam. Mă făceam că îmi caut popcorn la bucătărie”, a spus aceasta, potrivit Cancan.

Adina Buzatu, hărțuită de admiratori

Ca orice femeie de succes, celebrul designer Adina Buzatu nu a dus lipsă de admiratori. Unii dintre aceștia au fost mult mai insistenți decât alții și au încercat în foarte multe feluri să îi atragă atenția. Stilista a vorbit despre cum a fost hărțuită de doi bărbați. Unul dintre aceștia îi trimitea flori indiferent dacă blondina era în țară sau nu și nu conta la ce hotel era cazată.

„Ani de zile am fost urmărită de un domn care făcea gesturi extravagante pentru a-mi atrage atenția. De exemplu, într-o zi a oprit un camion în fața magazinului și a descărcat un podium enorm, de dimensiunea întregii vitrine. Le-a spus colegilor mei să pună mai bine în evidență produsele expuse. În altă zi, a adus în magazin nu un buchet de flori, așa cum obișnuia, ci un întreg copac de liliac, mai înalt decât mine, pentru că văzuse un interviu televizat în care povesteam eu că acestea sunt florile mele preferate”, a mărturisit vedeta, conform Fanatik.