Adina Buzatu, dezvaluiri inedite, duminică, la “40 de întrebări cu Denise Rifai” : “Castigam 2000 de lei pe zi (…), iar ziua de munca era de 2 ore”

Adina Buzatu, unul dintre numele de referinta din lumea modei masculine din România, a dat curs tirului de intrebari al jurnalistei Denise Rifai, in cadrul editiei de duminica, la "40 de întrebări cu Denise Rifai", difuzata la Kanal D.

Adina Buzatu a dezvăluit, in cadrul editiei de duminica, aspecte mai puțin cunoscute publicului cu privire la viața sa si a oferit detalii in ceea ce priveste activitatea profesionala, multe dintre acestea nestiute de publicul din Romania.

Adina Buzatu, care si-a dorit sa fie independenta financiar inca din adolescenta, primii bani castigandu-i la varsta de 14 ani, spaland parbrize, a starnit o adevarata drama in familie, la vremea aceea, si a oferit detalii uluitoare referitoare la acest aspect din viata sa.

“Castigam 2000 de lei pe zi (…), iar ziua de munca era de 2 ore. Erau foarte multi bani la vremea respectiva. (…) Se statea la coada in intersectia respectiva, care nu era doar coltul strazii unde m-am nascut, in centru, era si coltul cu scoala generala pe care am terminat-o. Ma cunosteau si prietenii, si profesorii…toata lumea. Ma intreba tata, deseori, cand a aflat: <tata, ce nu ti-am luat? Hai sa-ti luam!> (…) I-am explicat tatalui ca imi place sa muncesc, sa fiu independenta!”, a povestit Adina Buzatu.

Adina Buzatu, in varsta de 46 de ani, are o fiica, Sara Denise, in varsta de 26 de ani, iar indragita stilista a oferit detalii inedite despre legatura puternica pe care o are cu fiica ei, nu doar din perspectiva materna, tanara fiind partenera mamei in afacerea de familie.

“(Sara – n.r.) Ma aduce permanent cu picioarele pe pamant. Si daca nu este in tara, pentru ca ea lucreaza cu mine, dar si pentru o companie din Londra (…) vorbim foarte mult la telefon (…) Ne comunicam orice, pentru ca suntem foarte bune prietene, lasand la o parte relatia mama-fiica, sau de partenere de afaceri. Suntem prietene foarte bune. Mi-a fost foarte greu cand a plecat la studii, pentru ca a fost o perioada in care o vedeam mai putin (…) Chiar partenerii de afaceri radeau ca nu stiau ce am sa ma fac fara Sara, pentru ca ea se ocupa de tot ceea ce inseamna organizare. Le e frica tuturor (partenerilor de afaceri n.r.) de ea! O iubesc toti, dar le e frica, pentru ca e foarte stricta si … facem echipa buna”, a fost parte din raspunsul oferit de Adina Buzatu la intrebarea “Cat de des va aduce fiica

dumneavopastra cu picioarele pe pamant?”, din cadrul emisiunii “40 de intrebari cu Denise Rifai”.

