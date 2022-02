Adina Halas, mai sinceră ca niciodată! De la ce pornesc tensiunile în casnicia ei? "Eu sunt mai impulsivă!"

In articol:

Adina Halas este una dintre cele mai frumoase asistente TV din showbiz-ul românesc. Vedeta este într-o formă fizică de invidiat, iar dacă nu ai cunoaște-o, nu ai zice că are 40 de ani. Adina Halas a făcut furori cu participarea ei în competiția „Bravo ai stil! Celebrities”.

Fosta asistentă TV a reușit să-i surprindă atât pe jurați, cât și pe telespectatori cu foarte multe ținute și momente de senzație în gale. Din acest motiv, Adina Halas a ocupat și ea un loc important în marea finală de sâmbătă, acolo unde va trebui să de totul, pentru a pune mâna pe marele premiu.

Nu doar la capitolul profesional Adiana Halas performează, ci și în familie. Fosta asistentă TV se mândrește cu o familie foarte frumoasă și solidă. Aceasta este căsătorită de mai bine de 10 ani cu Laurențiu Halas, iar împreună cu acesta au un băiețel, pe Serghei.

În cadrul unui interviu, Adina Halas a lăsat a dat deoparte inhibițiile și a vorbit despre căsnicia ei. Iată ce a dezvăluit marea finalistă „Bravo ai stil! Celebrities!

Adina Halas, rețeța unui mariaj fericit:"Cedăm cu rândul"

Adina Halas și soțul ei [Sursa foto: Facebook]

Adina Halas a acordat recent un interviu, acolo unde a vorbit despre urcușurile și coborâșurile din căsnicia ei. Vedeta a dezvăluit că niciodată nu a regretat decizia de a se mărita cu soțul ei, Laurențiu Halas. Fosta asistentă dezvăluie că relația lor este foarte echilibrată și se completează de minune. De asemenea, Adiana Halas a reunoscut că ea are un caracter mai impulsiv, iar soțul ei este mult mai pacifist. Totodată,

asumarea greșelilor este încă un plus în relația lor.

"Nu, niciodată nu am regretat așa ceva. Noi nu ne certăm, nu am avut crize conjugale. El este un om foarte calm și așezat, rar se enervează. Are un psihic de oțel, este fost sportiv de performanță, un campion. Eu sunt mai impulsivă, dar el mă înțelege. Lucian evită discuțiile când sunt un pic mai agitată și tratează cu umor situațiile, știind să mă „dezamorseze foarte bine.(...) Dacă greșesc cu ceva, îmi dau seama repede și, recunosc, sunt foarte deschisă și împăciuitoare, nu țin ranchiună. Cedăm cu rândul, suntem orientați către a depăși momentele mai tensionate, nu rămânem închistați în ele.", a dezvăluit Adina Halas, pentru VIVA .

Adina Halas: "Nu sunt o soție geloasă!"

Adina Halas și soțul ei [Sursa foto: Facebook]

De asemenea, gelozia este un aspect străin de relația lor. Cei doi au încredere unul în celelalt, motiv pentru care Adina Halas afirmă că se cunosc foarte bine. De asemenea, Adina Halas recunoaște că ea și soțul ei se tachinează din când în când, dar niciodată nu ajung să întreacă măsura.

"Nu sunt o soție geloasă, nu umblu în telefon, nu dau apeluri video. Consider că gelozia este dăunătoare. Dacă cel de lângă tine este atras de altă persoană și își mută centrul atenției, o va face oricum, nu poți ține un om cu forța alături. Nu cred în control. Noi ne acordăm încredere pur și simplu.(...) Nici el nu este gelos, pentru că nu a avut motive. Ne mai tachinăm din când în când, dar nu ajungem să facem lucruri care să îl deranjeze pe celălalt. Preîntâmpinăm aceste lucruri, nu facem lucruri care ar putea să ne deranjeze. Mă cunoaște foarte bine și nu are motive să fie gelos", a dezvășuit Iasmina, pentru sursa menționată mai sus.

Finala Bravo, ai stil! Celebrities va avea loc sâmbătă, de la ora 20:00, doar pe Kanal D. Alături de Adina Halas se vor mai lupta, pentru marele premiul și Viviana Sposub, Raluca Dumitru, Ruxi și Bella Santiago. Cele cinci concurente vor trebui să dea totul, pentru a pune mâna pe marele premiu în valoare de 100.000 de lei și tiltul de ”cea mai stilată femeie din România” .

Adina Halas [Sursa foto: Facebook]

