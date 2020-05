Adolescenta din Zalau, batuta cu pumnii si picioarele de patru prietene:

In articol:

Patru adolescente din Zalau au lovit-o cu pumnii si picioarele si a tras-o de par pe o prietena de-ale lor. Fata a fost batuta crunt sub privirile unor baieti care asistau la scena de-o violenta iesita din comun. In loc sa intervina, tinerii le incurajau pe agresoare sa continuie sa o loveasca pe fata.

Adolescenta din Zalau, snopita in bataie de patru prietene. I-au dat cu pumnii si au lovit-o cu piciorul in burta: "Ai tupeu sa te ridici? Mai ai tupeu sa te ridici?"

Cazuta la pamant, adolescenta din Zalau a incercat in zadar sa se apere. Una dintre agresoare i-a dat chiar si un picior in burta. "Dai in mine? Tu stii cine sunt eu? Pai ma tragi tu pe mine de par? Ai tupeu sa te mai ridici? Mai ai tupeu?", striga una dintre agresoare.

Politistii s-au autosesizat dupa ce au vazut imaginile publicate pe Facebook. Fetele care au lovit-o pe adolescenta au fost identificate si au primit amenzi usturatoare, intr-o valoare totala de 14.000 de lei. Victima a facut plangere la politie abia dupa ce oamenii legii s-au sesizat din oficiu.

Persoanele implicate in bataia filmata si postata pe Facebook au fost identificate. Politistii continua cercetarile si au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violente. Clipul cu pricina a fost scos ulterior de pe site-ul de socializare.