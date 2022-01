Adrian Marinescu, vești uriașe: valul cinci ar putea fi ultimul! „Omicron ar putea să reprezinte ieșirea din pandemie” EXCLUSIV

In articol:

Au trecut mai bine de doi ani de când omenirea se luptă zi de zi cu virusul SARS-CoV-2.

Primul focar de infecție a izbucnit în Wuhan, China, iar câteva luni mai târziu mai toate statele lumii raportau îmbolnăviri. De la raportarea primului caz și până în prezent, pe plan mondial circa 5.57 de milioane de oameni și-au pierdut viața în urma infectării cu coronavirus, iar 338 de milioane au trecut prin experiența COVID-19. Campania de vaccinare anti-COVID a început la finalul anului 2020, atunci când a fost autorizat primul ser: Pfizer/ BioNtech, iar mai apoi, în Europa au fost autorizate și AstraZeneca, Moderna și Johnson&Johnson, iar comaniile farmaceutice continuă să le perfecționeze pentru a fi utile în cazul noilor variante de coronavirus.

În România, valul patru generat de varianta Delta a fost cel mai agresiv, iar țara noastră a avut, pe plan mondial, cea mai mare rată de mortalitate în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2. Situația a fost una absolut îngrozitoare, spitalele fiind arhipline, iar cadrele medicale abia dacă mai puteau face față volumului mare de pacienți care ajungeau în stare gravă, cu plămânii afectați în proporție foarte mare. Totuși,

la finalul anului care a trecut, valul patru a fost depășit, chiar dacă cu multe pierderi de vieți omenești și nici bine nu am depășit un obstacol că o nouă amenințare aștepta „la colț”. În Africa de Sud a fost identificat primul focar de Omicron, considerată de oamenii de știință tulpina super-mutantă a coronavirusului, căci era alcătuită de mai bine de 50 de mutații, care o făceau extrem de contagioasă.Aceasta s-a răspândit cu repeziciune în toată lumea și, exact cum s-au temut specialiștii, face tot mai multe îmbolnăvări pe zi ce trece.

România a înregistrat astăzi, 20 ianuarie 2021, cel mai mare număr de îmbolnăviri de la debutul pandemiei de coronavirus, oeste 19 mii de cazuri noi în doar 24 de ore, în condițiile în care ultimele zile autoritățile sanitare raportau circa 17 mii de infectări.

Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Capitală, acolo unde a fost tratat primul caz de COVID-19 și unde zilnic ajung pacienți infectați, spune că ar putea ca Omicron să însemne sfârșitul pandemiei. Iată ce a declarat în exclusivitate pentru WOWbiz.ro!

Adrian Marinescu, despre cum ne dăm seama că suntem infectați cu SARS-CoV-2

Medicul spune că indiferent de simptomele pe care un om le are, în primul rând acesta trebuie să se izoleze și să nu mai intre în contact cu nimeni, iar mai apoi să se testeze. Adrian Marinescu a precizat că în farmaciile din România există atât teste pentru coronavirus, dar și pentru gripă și este bine să le facem pe amândouă atunci când avem suspiciuni.

„Fiind in plin sezon, toate variantele sunt posibile. In momentul in care vorbim de forme usoare de SARS-CoV-2, simptomatologia este destul de apropiata. Pot sa fac febra, sa am o stare generala care este mai proasta, sa am dureri de cap, sa am dureri articulare si musculare. E adevarat, ca de obicei in gripa principalul simptom e legat de dureri musculare importante si atunci, pentru a face lucrurile in mode corect trebuie, in primul rand, sa ma izolez. Cand am o simptomatologie acuta mai intai ma izolez si apoi ajung sa fac testarea. Si as putea sa incep cu testele de la farmacie si sa stiu ca la farmacie pot gasi si test de gripa si de SARS-CoV-2. (...) Din fericire, testarea se face intr-o masura mult mai mare, fata de ceea ce era la inceputul pandemiei”, a declarat Adrian Marinescu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Omicron ar putea însemna finalul pandemiei de coronavirus

În continuare, directorul medical de la „Matei Balș” spune că este un lucru firesc pentru ca virusurile să sufere mutații și la un moment dat să-și piardă din putere. Acest lucru se întâmplă și în cazul variantei Omicron care, chiar dacă este mai contagioasă decât Delta, nu este și la fel de agresivă. Totodată, deși în România la acest momente există un număr foarte mare de îmbolnăviri, lucrurile la ATI nu sunt îngrijorătoare, așa cum s-a întâmplat în timpul valului patru, atunci când sistemul medical de la noi era aproape de colaps.

„E pe de-o parte evolutia naturala pe care o are un microorganism în general. Daca facem o comparatie cu ce s-a intamplat acum 100 de ani, e cumva ciclic, cum a fost cu gripa spaniola, eu sper ca peste 100 de ani sa nu mai avem asa ceva. E un ciclu natural, e clar ca dupa un interval de timp, acel virus sufera mutatii, lucrurile se schimbă si pierde din virulenta, pierde din patogenitate, ceea ce se intampla cu Omicronul. Sigur, nu poti sa spui in momentul de fata 100% ca la un anumit moment lucrurile vor fi intr-un anumit fel. Dar logica pe care o avem plecand de la datele stiintifice ne spun ca Omicron ar putea sa reprezinte exact iesirea din pandemie.

Cand spunem ca iesim din pandemie nu inseamna ca lucrurile se vor intampla peste noapte, e clar ca trecerea catre endemie inseamna ca, la un moment dat, vom avea mai putine infectii, dar mai important este ca ele nu vor mai avea un impact semnificativ in randul populatiei. Adica nu vor presupune spitalizari in numar mare, complicatiile legate de terapie intensiva si atunci pacientii care nu au COVID vor putea fi tratati bine si viata noastra se va desfasura intr-un echilibru”, a mai declarat directorul medical de la Institutul „Matei Balș”.

Pavilionul 5 de la Institutul „Matei Balș”, refăcut

În urmă cu un an de zile, o aneză a unității medicale a fost cuprinsă de flăcări și aproape că a ars în întregime. Este vorba despre Pavilionul 5, acolo unde erau tratați mai mulți pacienți infectați cu coronavirus. Unii dintre ei au muit carbonizați în incendiu, în timp ce alții s-au stins la spitalele unde au fost relocați. Cert este că pavilionul a fost refăcut și 100 de paturi ar urma să fie puse la dispoziția pacienților din România. Adrian Marinescu spune că abia așteaptă că acesta sa fie dat în folosință și, de asemenea, explică faptul că România are nevoie de spitale care să fie pregătite pentru situații grele, cum a fost această criză sanitară mondială fără precedent!

„Suntem foarte aproape de momentul in care sa-l si folosim, sa fie paturile functionale. Ne-am dori ca in Romania sa avem spitale noi si ar putea sa se intample aceste lucruri si poate vom vedea ca avem nevoie de spitale care sa fie pregatite pentru situatii grele. Astfel de microorganisme care sa ne puna probleme vor mai exista. Si la gripa au mai fost epidemii, nici atunci nu a fost simplu. Avem nevoie de situatii in care spitalele sa faca fata”, a mai afirmat, pentru WOWbiz.ro, Adrian Marinescu.

