Adrian Minune, dezvăluiri inedite, aseară, la “40 de întrebări cu Denise Rifai” ”Mai mult decât o pereche de ciorapi și un maiou, în copilărie, nu am primit!”

Pe numele său real Adrian Simionescu, artistul nu s-a sfiit să răspundă atunci a fost pus în fața unor întrebări – cheie, oferind detalii inedite în ceea ce privește viața personală, dar și cariera sa artistică.

Cum în presă s-a vehiculat că Adrian Minune figurează în top 3 cei mai bogați cântăreți de manele din România, acesta a lămurit acest aspect, atunci când a fost întrebat despre averea sa.

”(…) Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut 1 milion de Euro. (…) Cea mai mare sumă pe care am strâns-o la o nuntă a fost 60.000 de dolari, în 2002, în America!”, a răspuns celebrul manelist la întrebarea ”Când ați făcut primul million de euro?”, în cadrul ediției de aseară ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Adrian Minune a vorbit despre copilaria sa, despre neajunsurile pe care le-a avut de înfuntat, copil fiind. Iată ce primea celebrul Minune, de la Moș Craciun, în copilărie.

”Mai mult decât o pereche de ciorapi și un maiou, în copilărie, nu am primit. Eu am fost cel care a făcut cadouri părinților, bunicilor, pentru că așa mi-a dăruit Dumnezeu, acest har, vocea…!” , a răspuns invitatul la întrebarea ”Care a fost cel mai frumos cadou de Craciun pe care l-ati primit în copilarie?”

Tot aseară, Adrian Minune a lămurit un alt aspect, legat de faptul că profesia de artist de manele este una periculoasă, în urmă cu câțiva ani, el primind chiar amenintari cu moartea si fiind la un pas să fie ucis.

”Am simțit că nu mai ies viu de la o cântare, dar nu o data, de mai multe ori! Este o meserie foarte periculoasă (…) și trebuie să îți asumi atunci când ești lăutar (…) Alți lăutari vor să plătească pentru a ajunge la un microfon”, este parte din răspunsul oferit de Adrian Minune la

întrebarea, din cadrul ediției de aseară ”40 de întrebări cu Deninse Rifai”, difuzată la Kanal D.

Ediția de aseară a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, urmarită de peste un million de fani

Kanal D s-a clasat pe locul doi, în topul televiziunilor aseară, cu emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, în rândul populației din întreaga țară și la orașe.

Minutul de aur a fost înregistrat la 23:02, când peste 1 milion de români (1.019.000) urmăreau interviul cu Adrian Minune.

Interviul cu celebrul cântăreț de manele Adrian Minune a fost urmărit în medie, de circa 700 de mii (699.000) de telespectatori din întreagă țară, în fiecare minut al difuzării.

Ieri, în intervalul de difuzare a emisiunii (23:20 – 1:00), Kanal D s-a clasat pe a doua poziție, în topul audiențelor, la nivel Național, înregistrând 4,0% puncte de rating și 15,6% cotă de piață, iar pe targetul All Urban, stația TV a acumulat 3,2% Rating și 12,9% cotă de piață.